Застрелил, так как «мешал ремонт»: мужчина на Харьковщине получил подозрение
В селе Логачевка днем 26 марта произошло убийство. Подробности инцидента выяснили в Харьковской областной прокуратуре.
По данным правоохранителей, двое братьев в возрасте 52 и 57 лет ремонтировали крышу в доме. Жителю соседнего дома это не понравилось.
«Мужчина вышел сделать им замечания. Сказал, что он употребляет алкоголь и отдыхает, а ремонт мешает ему», — рассказали в прокуратуре.
Братья ответили, что они своими действиями не нарушают законодательство. Фигуранту не понравился ответ. Он вернулся в свой дом, взял одноствольное ружье и вышел во двор, отметили в прокуратуре.
Сначала мужчина выстрелил в 52-летнего мужчину, он погиб. Затем фигурант произвел выстрел в его брата, пострадавший выжил, добавили правоохранители.
Мужчину задержали. Ему сообщили о подозрении в убийстве, а также в покушении на убийство (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 УК). Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: подозрение, прокуратура Харьковской области, убийство, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 27 марта 2025 в 13:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Логачевка днем 26 марта произошло убийство. Подробности инцидента выяснили в Харьковской областной прокуратуре.".