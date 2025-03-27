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Застрелил, так как «мешал ремонт»: мужчина на Харьковщине получил подозрение

Происшествия 13:38   27.03.2025
Виктория Яковенко
Застрелил, так как «мешал ремонт»: мужчина на Харьковщине получил подозрение Фото: Харьковская областная прокуратура

В селе Логачевка днем ​​26 марта произошло убийство. Подробности инцидента выяснили в Харьковской областной прокуратуре.

По данным правоохранителей, двое братьев в возрасте 52 и 57 лет ремонтировали крышу в доме. Жителю соседнего дома это не понравилось.

«Мужчина вышел сделать им замечания. Сказал, что он употребляет алкоголь и отдыхает, а ремонт мешает ему», — рассказали в прокуратуре.

Братья ответили, что они своими действиями не нарушают законодательство. Фигуранту не понравился ответ. Он вернулся в свой дом, взял одноствольное ружье и вышел во двор, отметили в прокуратуре.

Сначала мужчина выстрелил в 52-летнего мужчину, он погиб. Затем фигурант произвел выстрел в его брата, пострадавший выжил, добавили правоохранители.

Мужчину задержали. Ему сообщили о подозрении в убийстве, а также в покушении на убийство (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 УК). Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 марта 2025 в 13:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Логачевка днем ​​26 марта произошло убийство. Подробности инцидента выяснили в Харьковской областной прокуратуре.".