Сознался копу в убийстве сожительницы: мужчину задержали на Харьковщине

Правоохранители обнаружили на Харьковщине 56-летнего мужчину, который находился в розыске.

«Во время общения с полицейскими он сделал признание – в феврале 2025 года убил свою 63-летнюю сожительницу», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По словам фигуранта, между ним и женщиной произошла ссора, во время которой он нанес ей смертельные телесные повреждения.

«Чтобы скрыть преступление, оставил тело в доме, накрыл его одеялом, а сам временно переселился к знакомому, периодически возвращаясь, чтобы протопить жилье», — добавили правоохранители.

Мужчину задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ. Если вину докажут, фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.