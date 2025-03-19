Сознался копу в убийстве сожительницы: мужчину задержали на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области
Правоохранители обнаружили на Харьковщине 56-летнего мужчину, который находился в розыске.
«Во время общения с полицейскими он сделал признание – в феврале 2025 года убил свою 63-летнюю сожительницу», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По словам фигуранта, между ним и женщиной произошла ссора, во время которой он нанес ей смертельные телесные повреждения.
«Чтобы скрыть преступление, оставил тело в доме, накрыл его одеялом, а сам временно переселился к знакомому, периодически возвращаясь, чтобы протопить жилье», — добавили правоохранители.
Мужчину задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ. Если вину докажут, фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: задержали, полиция, убийство, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 марта 2025 в 12:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители обнаружили на Харьковщине 56-летнего мужчину, который находился в розыске.".