Зізнався копу у вбивстві співмешканки: чоловіка затримали на Харківщині

Правоохоронці виявили на Харківщині 56-річного чоловіка, який перебував у розшуку.

«Під час спілкування з поліцейськими він зробив зізнання – у лютому 2025 року вбив свою 63-річну співмешканку», – розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

За словами фігуранта, між ним та жінкою виникла сварка, під час якої він наніс їй смертельні тілесні ушкодження.

«Щоб приховати злочин, залишив тіло в будинку, накривши його ковдрою, а сам тимчасово переселився до знайомого, періодично повертаючись, щоб протопити житло», – додали правоохоронці.

Чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Якщо провину доведуть, фігуранту загрожує до 15 років тюрми.