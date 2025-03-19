Зізнався копу у вбивстві співмешканки: чоловіка затримали на Харківщині
Фото: ГУНП в Харківській області
Правоохоронці виявили на Харківщині 56-річного чоловіка, який перебував у розшуку.
«Під час спілкування з поліцейськими він зробив зізнання – у лютому 2025 року вбив свою 63-річну співмешканку», – розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
За словами фігуранта, між ним та жінкою виникла сварка, під час якої він наніс їй смертельні тілесні ушкодження.
«Щоб приховати злочин, залишив тіло в будинку, накривши його ковдрою, а сам тимчасово переселився до знайомого, періодично повертаючись, щоб протопити житло», – додали правоохоронці.
Чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Якщо провину доведуть, фігуранту загрожує до 15 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2025 в 12:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці виявили на Харківщині 56-річного чоловіка, який перебував у розшуку.".