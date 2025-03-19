Live
  • Ср 19.03.2025
  • Харків  +3°С
  • USD 41.57
  • EUR 45.35

Зізнався копу у вбивстві співмешканки: чоловіка затримали на Харківщині

Суспільство 12:09   19.03.2025
Вікторія Яковенко
Зізнався копу у вбивстві співмешканки: чоловіка затримали на Харківщині Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці виявили на Харківщині 56-річного чоловіка, який перебував у розшуку.

«Під час спілкування з поліцейськими він зробив зізнання – у лютому 2025 року вбив свою 63-річну співмешканку», – розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

За словами фігуранта, між ним та жінкою виникла сварка, під час якої він наніс їй смертельні тілесні ушкодження.

«Щоб приховати злочин, залишив тіло в будинку, накривши його ковдрою, а сам тимчасово переселився до знайомого, періодично повертаючись, щоб протопити житло», – додали правоохоронці.

Чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Якщо провину доведуть, фігуранту загрожує до 15 років тюрми.

Читайте також: На вісім років може сісти блогер із Дергачів – що зробив чоловік

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Від ранку росіяни обстрілюють Куп’янщину: є постраждалий, горів будинок (фото)
Від ранку росіяни обстрілюють Куп’янщину: є постраждалий, горів будинок (фото)
19.03.2025, 12:34
ТЦК пояснив відео, де його представники наїхали на велосипедиста у Харкові
ТЦК пояснив відео, де його представники наїхали на велосипедиста у Харкові
17.03.2025, 20:15
Сьогодні 18 березня: яке свято та день в історії
Сьогодні 18 березня: яке свято та день в історії
18.03.2025, 06:00
Зізнався копу у вбивстві співмешканки: чоловіка затримали на Харківщині
Зізнався копу у вбивстві співмешканки: чоловіка затримали на Харківщині
19.03.2025, 12:09
Відому режисерку та засновницю театру «Арабески» поховають у Харкові
Відому режисерку та засновницю театру «Арабески» поховають у Харкові
17.03.2025, 21:27
Цьогоріч на Харківщині збільшили площу під посів озимих на 9%
Цьогоріч на Харківщині збільшили площу під посів озимих на 9%
19.03.2025, 11:35

Новини за темою:

14:50
На Харківщині «кошмарили» пенсіонерів: підозрюють чотирьох чоловіків (фото)
11:20
«Зробити» сина багатодітним, щоб урятувати від призову: схема в Харкові
14:47
Безробітний харків’янин «продавав» посаду в ДБР за $20 тисяч – прокуратура
12:30
У Харкові затримали представника ТЦК: його підозрюють у корупції (відео)
11:25
Патрульні: минулої доби сімох людей затримали за перевезення наркотиків

Ви читали новину: «Зізнався копу у вбивстві співмешканки: чоловіка затримали на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2025 в 12:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці виявили на Харківщині 56-річного чоловіка, який перебував у розшуку.".