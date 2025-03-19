На вісім років може сісти блогер із Дергачів – що зробив чоловік

Як повідомляє прессекретар УСБУ у Харківській області Владислав Абдула, ймовірний колаборант – 53-річний мешканець Дергачів.

За даними слідства, чоловік пропагував ідеї “російського світу” у забороненій в Україні соцмережі “Одноклассники”. У тематичній групі він із 2023 року виправдовує агресію РФ та розхвалює кремлівську ідеологію, передають силовики.

“Окупацію рашистами всесвітньо визнаних суверенних територій України він цинічно називав «визволенням», українських військовослужбовців і патріотично налаштованих громадян, які захищають свою землю, називав «терористами», а їхні вбивства – «денацифікацією». Крім цього, чоловік дискредитував українських захисників, розповсюджуючи стандартні фейки кремлівської пропаганди, а також глорифікував російських загарбників, вихваляючи їх нібито гуманізм”, – зазначають у СБУ.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили комп’ютер та телефон, де й знайшли ознаки його зрадницьких дій.

“Ініційовані Службою безпеки судові лінгвістичні експертизи підтвердили протиправний характер його висловлювань та матеріалів”, – уточнили силовики.

Правоохоронці вже вручили чоловікові підозру і, якщо його провину доведуть, він може вирушити до в’язниці на вісім років, додали в СБУ.