На вісім років може сісти блогер із Дергачів – що зробив чоловік
Як повідомляє прессекретар УСБУ у Харківській області Владислав Абдула, ймовірний колаборант – 53-річний мешканець Дергачів.
За даними слідства, чоловік пропагував ідеї “російського світу” у забороненій в Україні соцмережі “Одноклассники”. У тематичній групі він із 2023 року виправдовує агресію РФ та розхвалює кремлівську ідеологію, передають силовики.
“Окупацію рашистами всесвітньо визнаних суверенних територій України він цинічно називав «визволенням», українських військовослужбовців і патріотично налаштованих громадян, які захищають свою землю, називав «терористами», а їхні вбивства – «денацифікацією». Крім цього, чоловік дискредитував українських захисників, розповсюджуючи стандартні фейки кремлівської пропаганди, а також глорифікував російських загарбників, вихваляючи їх нібито гуманізм”, – зазначають у СБУ.
Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили комп’ютер та телефон, де й знайшли ознаки його зрадницьких дій.
“Ініційовані Службою безпеки судові лінгвістичні експертизи підтвердили протиправний характер його висловлювань та матеріалів”, – уточнили силовики.
Правоохоронці вже вручили чоловікові підозру і, якщо його провину доведуть, він може вирушити до в’язниці на вісім років, додали в СБУ.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Владислав Абдула, Дергачі, колаборант, СБУ;
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як повідомляє прессекретар УСБУ у Харківській області Владислав Абдула, ймовірний колаборант – 53-річний мешканець Дергачів.".