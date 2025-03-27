Застрелив, бо «заважав ремонт»: чоловік на Харківщині отримав підозру
У селі Логачівка вдень 26 березня сталося вбивство. Подробиці інциденту з’ясували у Харківській обласній прокуратурі.
За даними правоохоронців, двоє братів віком 52 та 57 років ремонтували дах у будинку. Мешканцю сусіднього дому це не сподобалось.
«Чоловік вийшов зробити їм зауваження. Сказав, що наразі він вживає алкоголь та відпочиває, а ремонт заважає йому», – розповіли у прокуратурі.
Брати відповіли, що вони своїми діями не порушують законодавство. Фігуранту не сподобалась така відповідь. Він повернувся до свого будинку, взяв одноствольну рушницю та вийшов надвір, зазначили у прокуратурі.
Спочатку чоловік вистрелив в 52-річного чоловіка, він помер. Потім фігурант здійснив постріл у його брата, потерпілий вижив, додали правоохоронці.
Чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру у вбивстві, а також у замаху на вбивство (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ). Зараз вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2025 в 13:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Логачівка вдень 26 березня сталося вбивство. Подробиці інциденту з’ясували у Харківській обласній прокуратурі.".