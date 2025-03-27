«Щось мене переклинило»: на Харківщині – жорстоке вбивство пенсіонерки (відео)
Повідомлення про трагедію правоохоронці отримали вранці 25 березня, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Сусідка літньої жінки розповіла, що знайшла її тіло в квартирі, а речі в кімнаті були розкидані.
«Завдяки камерам відеоспостереження вдалося зафіксувати причетного до злочину. Ним виявився 39-річний односельчанин жертви, наркозалежний, який неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців», – зазначили у поліції.
Слідчі встановили, що фігурант у стані алкогольного сп’яніння прийшов до знайомої близько 03:00.
«Між ними виник конфлікт, під час якого підозрюваний перев’язав жінці рот шарфом, завдав близько десяти ударів ножем, забрав гроші та, щоб уникнути відповідальності, втік до сусідньої області», – повідомили правоохоронці.
Фігурант розповів свою версію подій. За його словами, він на велосипеді приїхав до жінки, яка «гоне самогон».
«І щось мене переклинило. Схопив ніж кухонний і почав її «ширяти» в спину, бік. Далі перевернув все в хаті, щоб було видно, що це як грабіж. 600 грн у неї взяв», – розповів чоловік.
Поліцейські затримали фігуранта в селі Черкаське Дніпропетровської області. Наразі йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.
Відео: ГУНП в Харківській області
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- Категорії: Події, Харків; Теги: жестокое убийство, пенсионерка, поліція, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2025 в 16:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повідомлення про трагедію правоохоронці отримали вранці 25 березня, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.".