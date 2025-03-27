«Щось мене переклинило»: на Харківщині – жорстоке вбивство пенсіонерки (відео)

Повідомлення про трагедію правоохоронці отримали вранці 25 березня, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Сусідка літньої жінки розповіла, що знайшла її тіло в квартирі, а речі в кімнаті були розкидані.

«Завдяки камерам відеоспостереження вдалося зафіксувати причетного до злочину. Ним виявився 39-річний односельчанин жертви, наркозалежний, який неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців», – зазначили у поліції.

Слідчі встановили, що фігурант у стані алкогольного сп’яніння прийшов до знайомої близько 03:00.

«Між ними виник конфлікт, під час якого підозрюваний перев’язав жінці рот шарфом, завдав близько десяти ударів ножем, забрав гроші та, щоб уникнути відповідальності, втік до сусідньої області», – повідомили правоохоронці.

Фігурант розповів свою версію подій. За його словами, він на велосипеді приїхав до жінки, яка «гоне самогон».

«І щось мене переклинило. Схопив ніж кухонний і почав її «ширяти» в спину, бік. Далі перевернув все в хаті, щоб було видно, що це як грабіж. 600 грн у неї взяв», – розповів чоловік.

Поліцейські затримали фігуранта в селі Черкаське Дніпропетровської області. Наразі йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.

Відео: ГУНП в Харківській області