Жорстоке вбивство на Харківщині: підозрюваного кинули у СІЗО, нові деталі
Суд обрав запобіжний захід 38-річному чоловіку, якого підозрюють у вбивстві літньої жінки на Харківщині. Його відправили у СІЗО без права внесення застави.
За даними Харківської обласної прокуратури, інцидент стався 25 березня в селі Зачепилівка. Слідство з’ясувало, що фігурант, який був напідпитку, прийшов до односельчанки – своєї 74-річної знайомої.
«Розповідав чоловік про життєві проблеми та попросив жінку пригостити його алкоголем. Коли знайома відмовила йому у черговій чарці, фігуранта стрімко «переключило» – він вирішив вбити жінку та заволодіти її майном», – розповіли правоохоронці.
У прокуратурі додали, що чоловік схопив ніж та завдав ним понад 10 ударів по тілу пенсіонерки. Після цього він взяв пояс від халата, обхопив ним шию жінки та потягнув її до кухні. Потерпіла померла на місці.
«Розуміючи, що вона мертва, чоловік прихопив з собою з квартири два старенькі телефони та 600 гривень. Фігурант вже мав проблеми із законом: раніше його було засуджено за грабіж. Тому він вирішив якнайшвидше сховатись», – зазначили у прокуратурі.
Фігурант сів на велосипед та поїхав у напрямку Дніпропетровської області. Проте там його затримали правоохоронці.
Чоловіку інкримінують умисне вбивство та розбій.
Нагадаємо, раніше фігурант розповів свою версію подій.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2025 в 13:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд обрав запобіжний захід 38-річному чоловіку, якого підозрюють у вбивстві літньої жінки на Харківщині. Його відправили у СІЗО без права внесення застави.".