Жестокое убийство в Харькове: мужчину подозревают в расчленении соседки

Мужчину, подозреваемого в том, что он убил, а также вырезал глаз и часть уха, задержали, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Трагедия произошла в квартире на ул. Непокоренные в Харькове в середине января 2026 года. 32-летний мужчина пришел в квартиру своей 63-летней соседки, где они поссорились.

Во время спора мужчина схватил молоток и ударил пенсионерку минимум 6 раз по голове, после чего женщина упала на пол. А злоумышленник принялся кромсать ее шею ножом, а затем вырезал глаз и отрезал часть уха. От полученных ран женщина скончалась на месте. Тело погибшей впоследствии обнаружила ее родственница, которая и вызвала полицию.

Правоохранители задержали садиста «по горячим следам». Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью.

Прокурор будет настаивать на содержании подозреваемого под стражей.