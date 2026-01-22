Live

Жестокое убийство в Харькове: мужчину подозревают в расчленении соседки

Происшествия 18:08   22.01.2026
Оксана Якушко
Жестокое убийство в Харькове: мужчину подозревают в расчленении соседки

Мужчину, подозреваемого в том, что он убил, а также вырезал глаз и часть уха, задержали, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Трагедия произошла в квартире на ул. Непокоренные в Харькове в середине января 2026 года. 32-летний мужчина пришел в квартиру своей 63-летней соседки, где они поссорились.

Во время спора мужчина схватил молоток и ударил пенсионерку минимум 6 раз по голове, после чего женщина упала на пол. А злоумышленник принялся кромсать ее шею ножом, а затем вырезал глаз и отрезал часть уха. От полученных ран женщина скончалась на месте. Тело погибшей впоследствии обнаружила ее родственница, которая и вызвала полицию.

Правоохранители задержали садиста «по горячим следам». Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью.

Прокурор будет настаивать на содержании подозреваемого под стражей.

Читайте также: Погибли волонтеры, есть пострадавший: FPV-дроны атаковали Дергачевщину (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Харьков без света, из парков убирают дух Рождества – итоги 21 января
Харьков без света, из парков убирают дух Рождества – итоги 21 января
21.01.2026, 23:00
Новости Харькова – главное 22 января: аварийные отключения, погибли волонтеры
Новости Харькова – главное 22 января: аварийные отключения, погибли волонтеры
22.01.2026, 16:45
Света нет по 10 часов в Харькове: какой лучший из сценариев прогнозирует ХОВА
Света нет по 10 часов в Харькове: какой лучший из сценариев прогнозирует ХОВА
21.01.2026, 10:08
Погибли волонтеры, есть пострадавший: FPV-дроны атаковали Дергачевщину (фото)
Погибли волонтеры, есть пострадавший: FPV-дроны атаковали Дергачевщину (фото)
22.01.2026, 15:10
Сегодня 22 января 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 22 января 2026: какой праздник и день в истории
22.01.2026, 06:00
Россияне ударили дроном по машине «скорой» в Харьковской области
Россияне ударили дроном по машине «скорой» в Харьковской области
22.01.2026, 19:05

Новости по теме:

07.11.2025
Жестоко убил жену в Харькове: фитнес-тренер будет сидеть пожизненно
28.03.2025
Жестокое убийство на Харьковщине: подозреваемого бросили в СИЗО, новые детали
27.03.2025
«Что-то меня переклинило»: на Харьковщине — жестокое убийство пенсионерки 📹
18.03.2025
Убийство на Харьковщине: мужчине, который поджег любимую, суд увеличил срок
19.02.2021
Встреча выпускников закончилась жестоким убийством: злоумышленника посадили на 12 лет


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Жестокое убийство в Харькове: мужчину подозревают в расчленении соседки», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 22 января 2026 в 18:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчину, подозреваемого в том, что он убил, а также вырезал глаз и часть уха, задержали, сообщает Харьковская областная прокуратура.".