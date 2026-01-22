Live

Жорстоке вбивство у Харкові: чоловіка підозрюють у розчленуванні сусідки

Події 18:08   22.01.2026
Оксана Якушко
Жорстоке вбивство у Харкові: чоловіка підозрюють у розчленуванні сусідки

Чоловіка підозрюють, що він убив, а також вирізав око та частину вуха, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Трагедія сталась у квартирі по вул. Нескорених у Харкові у середині січня 2026 року. 32-річний чоловік прийшов до квартири своєї 63-річної сусідки, де вони посварилися.

Під час суперечки чоловік схопив молоток і вдарив пенсіонерку щонайменше 6 разів по голові, від чого жінка впала на підлогу. Після чого зловмисник почав різати її шию ножем, а потім вирізав око та відрізав частину вуха. Від отриманих поранень жінка померла на місці. Тіло загиблої згодом знайшла її родичка, яка і викликала поліцію.

Правоохоронці затримали нападника «по гарячих слідах». Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю.

Прокурор наполягатиме на триманні підозрюваного під вартою.

Автор: Оксана Якушко
