Экс-полицейский за работу на рф на Харьковщине может получить пожизненный срок
Пожизненный срок грозит экс-полицейскому, работавшему на врага во время оккупации Изюма, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Во время оккупации Изюма силовик добровольно перешел на сторону врага.
Бывший правоохранитель принял предложение представителей рф и вступил в должность «исполняющего обязанности старшего участкового инспектора отдела участковых инспекторов полиции Управления внутренних дел ВГА Харьковской области».
Он предоставил собственноручно заполненные на русском языке документы, в частности анкету на трудоустройство, в которых сообщил свои полные анкетные данные, автобиографию, сведения о членах семьи, уровень образования, получение военных навыков в период обучения на военной кафедре высшего учебного заведения.
На псевдодолжности мужчина отвечал за общественную безопасность, проводил «разъяснительную работу» с местным населением, чтобы люди не сопротивлялись российским захватчикам.
Также предатель вместе с российскими военными и боевиками ЛНР приехал к своим бывшим коллегам и забрал у них трудовые книжки.
Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 43-летнего бывшего полицейского из г. Изюм по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Его будут судить в Ленинском районном суде Харькова.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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- • Дата публикации материала: 9 марта 2023 в 14:06;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожизненный срок грозит эксполицейскому, работавшему на врага во время оккупации Изюма, сообщила Харьковская областная прокуратура.".