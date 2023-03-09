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Экс-полицейский за работу на рф на Харьковщине может получить пожизненный срок

Происшествия 14:06   09.03.2023
Оксана Якушко
Экс-полицейский за работу на рф на Харьковщине может получить пожизненный срок

Пожизненный срок грозит экс-полицейскому, работавшему на врага во время оккупации Изюма, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Во время оккупации Изюма силовик добровольно перешел на сторону врага.
Бывший правоохранитель принял предложение представителей рф и вступил в должность «исполняющего обязанности старшего участкового инспектора отдела участковых инспекторов полиции Управления внутренних дел ВГА Харьковской области».

Он предоставил собственноручно заполненные на русском языке документы, в частности анкету на трудоустройство, в которых сообщил свои полные анкетные данные, автобиографию, сведения о членах семьи, уровень образования, получение военных навыков в период обучения на военной кафедре высшего учебного заведения.

На псевдодолжности мужчина отвечал за общественную безопасность, проводил «разъяснительную работу» с местным населением, чтобы люди не сопротивлялись российским захватчикам.

Также предатель вместе с российскими военными и боевиками ЛНР приехал к своим бывшим коллегам и забрал у них трудовые книжки.
Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 43-летнего бывшего полицейского из г. Изюм по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Его будут судить в Ленинском районном суде Харькова.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожизненный срок грозит эксполицейскому, работавшему на врага во время оккупации Изюма, сообщила Харьковская областная прокуратура.".