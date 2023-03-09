Авторитету «Чижу», служившему «вагнеровцам» в Волчанске, грозит пожизненное

Прокуратура утвердила и направила в Киевский райсуд Харькова обвинительный акт в отношении 45-летнего криминального авторитета по кличке «Чиж», который пытался стать «мэром» города Волчанск во время оккупации. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

С первых дней оккупации Волчанска «Чиж» сотрудничал с представителями ЧВК «Вагнер», которые заняли город. От них местный житель получил задание: собирать «дань» с фермерских хозяйств за возможность работать, рассказывают в Харьковской облпрокуратуре.

Стоит отметить, что сбор установили не в российских рублях, а в долларах — по 50 с каждого гектара земли в пользовании предприятия.

Фермеры платили «Чижу» немалые суммы — 46, 20 и 60 тысяч долларов, которые предатель передавал захватчикам.

Мужчине инкриминируют государственную измену, совершенную в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).