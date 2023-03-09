Авторитету «Чижу», служившему «вагнеровцам» в Волчанске, грозит пожизненное
Прокуратура утвердила и направила в Киевский райсуд Харькова обвинительный акт в отношении 45-летнего криминального авторитета по кличке «Чиж», который пытался стать «мэром» города Волчанск во время оккупации. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
С первых дней оккупации Волчанска «Чиж» сотрудничал с представителями ЧВК «Вагнер», которые заняли город. От них местный житель получил задание: собирать «дань» с фермерских хозяйств за возможность работать, рассказывают в Харьковской облпрокуратуре.
Стоит отметить, что сбор установили не в российских рублях, а в долларах — по 50 с каждого гектара земли в пользовании предприятия.
Фермеры платили «Чижу» немалые суммы — 46, 20 и 60 тысяч долларов, которые предатель передавал захватчикам.
Мужчине инкриминируют государственную измену, совершенную в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Читайте также: Экс-полицейский за работу на рф на Харьковщине может получить пожизненный срок
Новости по теме:
Вы читали новость: «Авторитету «Чижу», служившему «вагнеровцам» в Волчанске, грозит пожизненное»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 9 марта 2023 в 17:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура утвердила и направила в Киевский райсуд Харькова обвинительный акт в отношении 45-летнего криминального авторитета по кличке «Чиж», который пытался стать «мэром» города Волчанск во время оккупации. Ему грозит пожизненное лишение свободы.".