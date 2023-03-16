Депутат сельсовета на Харьковщине «подкупал избирателей» для оккупантов

Под суд пойдет очередной депутат, который стал прислуживать захватчикам во время оккупации части Харьковской области.

Судить будут депутата Липецкого сельсовета. Его обвиняют под двум статьям — в коллаборационизме и пособничестве государству-агрессору.

«В апреле 2022 года обвиняемый, находясь на территории на тот момент оккупированной Липецкой объединенной территориальной громады, пошел на сотрудничество с врагом и вступил в должность так называемого «заместителя начальника Управления Липецкого территориального управления Временной администрации освобожденных территорий Харьковского района Харьковской области», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Депутат пытался уговорить своих избирателей радоваться «освободителям», агитировал за референдум о присоединении к РФ и даже занимался «любимым делом» депутатов — подкупом избирателей.

«Чтобы подкупить местное население, мужчина организовал выдачу бензина по талонам под видом гуманитарной помощи от оккупантов. Также он принял от представителей страны-агрессора продукты питания и строительные материалы, чтобы в дальнейшем распространять их среди жителей громады, чтобы склонить людей к поддержке рф», — отметили в прокуратуре.

Сейчас любитель «русского мира» в СИЗО. За решеткой ему грозит провести от 10 до 12 лет. Возможны также запрет занимать должности сроком от 10 до 15 лет и конфискация имущества.