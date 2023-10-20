Требовал от продавцов говорить по-русски: в Харькове разоблачили «русскомирца»
В Харькове 36-летний мужчина сам зафиксировал на видео свои преступления. Он показывал подписчикам, как не может добиться общения на русском языке в супермаркете, а затем прокомментировал события фразами про «фашизм», «СВО» и «денацификацию».
«В октябре в интернете распространялось видео, в котором харьковчанин публично поддерживает действия российской федерации. Так, мужчина находился возле одного из супермаркетов в Шевченковском районе Харькова и записывал видеообращение к «зрителям». Харьковчанин был недоволен и возмущен тем, что работники супермаркета очень любят украинский язык. Мужчина настойчиво просил их разговаривать с ним исключительно на русском языке и добавил, что «Харьков расположен на русской земле», — описали часть речи фаната «русского мира» в Харьковской областной прокуратуре.
Еще одну часть — наиболее концентрированную по содержанию штампов российской госпропаганды — прокуроры выложили в сеть без купюр.
«Все-таки на Украине фашизм есть, — убежденно вещает харьковчанин на видео на второй год полномасштабной войны. — Так что СВО проводится не зря. Украине очень нужна денацификация. Вы все сами слышали в магазине только что – и все аргументы этих укров, этой необандеровской сволочи. Так что делайте сами выводы».
Выводы весьма оперативно сделало следствие. Идейного сторонника «денацификации» нашли. А заодно изучили обстановку у него дома, щедро «приправленную» портретами Ленина, оранжево-черными лентами и российской символикой.
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«После общения с представителями полиции и прокуратуры, он быстро вспомнил украинский язык и изменил свои взгляды», — заверили в прокуратуре.
Однако сказанного уже не вернешь. Поэтому сейчас мужчине готовятся сообщить о подозрении в коллаборационной деятельности. Прокуроры отметили: в то время, как будущий подозреваемый публично на видео поддерживает РФ, его брат воюет за Украину.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: колаборант, коллаборант, прокуратура, русский мир, супермаркет, язык;
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2023 в 18:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 36-летний мужчина сам зафиксировал на видео свои преступления. Он показывал подписчикам, как не может добиться общения на русском языке в супермаркете, а затем прокомментировал события фразами про «фашизм», «СВО» и «денацификацию»".