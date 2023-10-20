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Вимагав від продавців говорити російською: у Харкові викрили “руськомирця”

Суспільство 18:23   20.10.2023
Оксана Горун
Вимагав від продавців говорити російською: у Харкові викрили “руськомирця”

У Харкові 36-річний чоловік сам зафіксував на відео свій злочин. Він показував підписникам, як не може добитися спілкування російською мовою в супермаркеті, а потім прокоментував події фразами про “фашизм”, “СВО” та “денацифікацію”.

“У жовтні в інтернеті ширилося відео, в якому харків‘янин публічно підтримує дії російської федерації. Так, чоловік перебував біля одного з супермаркетів у Шевченківському районі м. Харкова та записував відеозвернення до “зрителей”. Харків’янин був незадоволений та обурений тим, що працівники супермаркету “дуже полюбляють українську мову”. Чоловік наполегливо просив їх розмовляти з ним виключно на російській мові та додав, що “Харьков расположен на русской земле”, –  описали частину промови фаната “русского мира” в Харківській обласній прокуратурі.

Ще одну частину – найбільш концентровану за змістом штампів російської держпропаганди – прокурори виклали в мережу без купюр.

“Все ж таки в Україні фашизм є, — переконано промовляє харків’янин на відео на другий рік повномасштабної війни. – Тож СВО проводиться не дарма. Україні дуже потрібна денацифікація. Ви всі самі чули в магазині щойно – і всі аргументи цих укрів, цієї необандерівської сволоти. Тож робіть самі висновки”.

Висновки дуже оперативно зробило слідство. Ідейного прихильника “денацифікації” знайшли. А заразом вивчили обстановку в нього вдома, щедро “приправлену” портретами Леніна, оранжево-чорними стрічками та російською символікою.

у Харкові виявили чергового фаната російського світу - прокуратура 2

у Харкові виявили чергового фаната російського світу - прокуратура 3

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“Після спілкування з представниками поліції та прокуратури він швидко згадав українську мову і змінив свої погляди”, — запевнили в прокуратурі.

Проте сказаного не повернеш. Тому зараз чоловікові готуються повідомити про підозру в колабораційній діяльності. Прокурори зазначили: у той час, як майбутній підозрюваний публічно на відео підтримує РФ, його брат воює за Україну.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2023 в 18:23;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 36-річний чоловік сам зафіксував на відео свій злочин. Він показував підписникам, як не може добитися спілкування російською мовою в супермаркеті, а потім прокоментував події фразами про “фашизм”, “СВО” та “денацифікацію”".