“Чому не державною?” – воїн з Харкова обурився коментарем львів’янина

Мовне питання в мережі порушив воїн 22-го окремого мотопіхотного батальйону – старший солдат Руслан Зубарєв (позивний “Хижак”), який отримав “Золотий Хрест” від Валерія Залужного за успішний бій із 12 окупантами на Сватівському напрямку.

Пост про те, що поділ за мовною ознакою в Україні настав час припиняти, “Хижак” опублікував у своєму телеграм-каналі з більш ніж 100 тисячами підписників. Так він зреагував на коментар: “Чому не державною?” – від мешканця Львова в соцмережах.

“Я нормально ставлюся до міста Львів. Я нормально ставлюся до людей, які там проживають, але я терпіти не можу людей, які ось таке пишуть. Так, я згоден, що Українська мова – це база, ґрунт, фундамент!!! Але зараз ну прям д…я (дуже багато – Ред.) людей, які розмовляють російською мовою, особливо ті, хто зараз у вогкості, під дощем та холодом, захищають мирне населення України, самих Українців і нашу з вами неоціненну свободу та незалежність!” – написав Руслан Зубарєв.

Він запитав, чому українці мають сваритися через мову і кому насправді це вигідно.

“Народе, у нас уже 10 років у країні війна, два з яких – повномасштабне вторгнення! І ось замість того, щоб бути єдиним міцним і непереможним народом, ви вирішили розділити країну на дві частини. Прокиньтеся, поки не пізно”, – закликав харківський воїн.

Нагадаємо, старшого солдата Руслана Зубарєва особисто нагороджував головком ЗСУ Валерій Залужний. Він вручив бійцю почесний знак “Золотий Хрест” та нагородну зброю. Нагороду піхотинець 22-го окремого мотопіхотного батальйону отримав за те, що дав відсіч штурмовій групі із 12 окупантів на Сватівському напрямку. Разом із Русланом був ще один військовий, який не мав бойового досвіду. Але побратим чітко виконував його вказівки. У хід пішло все озброєння, яке було під рукою: АК-74, РПГ-7, ПКМ, АТ4, ДП25.