Солдат Харківської 92 ОМБр, якого нагородив Залужний, повідомив про поранення

Старший солдат 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка Руслан Зубарєв у своєму телеграм-каналі показав накладену пов’язку та заявив, що росіяни намагалися його знищити.

“Росіяни, вчора у вас була хороша і майже вдала спроба з моєї ліквідації, але все ж таки у вас чутка не вийшло. Вічна слава Україні! Ми ніколи не здаємося”, – написав Зубарєв.

Нагадаємо, старшого солдата Руслана Зубарєва особисто нагороджував головком ЗСУ Валерій Залужний. Він вручив бійцю почесний знак “Золотий Хрест” та нагородну зброю. Нагороду піхотинець 22-го окремого мотопіхотного батальйону отримав за те, що дав відсіч штурмовій групі із 12 окупантів на Сватівському напрямку. Разом із Русланом був ще один військовий, який не мав бойового досвіду. Але побратим чітко виконував його вказівки. У хід пішло все озброєння, яке було під рукою: АК-74, РПГ-7, ПКМ, АТ4, ДП25.