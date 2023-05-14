Солдат Харьковской 92 ОМБр, которого наградил Залужный, сообщил о ранении

Старший солдат 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Руслан Зубарев в своем telegram-канале показал наложенную повязку и заявил, что россияне пытались его уничтожить.

«Русские, вчера у вас была хорошая и почти что удачная попытка по моей ликвидации, но все же у вас чутка не получилось. Вечная слава Украине! Мы никогда не сдаемся», — написал Зубарев.

Напомним, старшего солдата Руслана Зубарева лично награждал главком ВСУ Валерий Залужный. Он вручил бойцу почетный знак «Золотой Крест» и наградное оружие. Награду пехотинец 22-го отдельного мотопехотного батальона получил за то, что дал отпор штурмовой группе из 12 оккупантов на Сватовском направлении. Вместе с Русланом был еще один военный, не имевший боевого опыта. Но побратим четко выполнял его указания. В ход пошло все имеющееся вооружение: АК-74, РПГ-7, ПКМ, АТ4, ГП25.