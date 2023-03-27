«Увлекаюсь стрелялками»: за что освободителя Харьковщины наградил Залужный

Старший солдат харьковской 92-й отдельной механизированной бригады им. Ивана Сирко Руслан Зубарев, получивший сегодня награду «Золотой Крест» из рук главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, рассказал, что интуицию и мышление, необходимые в военном деле, он развил благодаря видеоиграм-стрелялкам.

Интервью с бойцом опубликовала пресс-служба 92-й ОМБр.

21-летний уроженец Запорожья рассказал, что после техникума работал газоэлектросварщиком, но в возрасте 18 лет выбрал профессию защитника Украины и подписал контракт. Опыт получал в Попасной на Луганщине, где провел полгода. 24 февраля 2022 года его рота стояла под селом Циркуны Харьковской области на охране базы ПВО и тогда получила приказ отступать. После этого Руслан вместе с побратимами оборонял харьковский аэропорт, находился на харьковской окружной, освобождал Кутузовку, Циркуны, Шевченково, Купянск и Купянск-Узловой.

Награду «Золотой Крест» пехотинец 22-го отдельного мотопехотного батальона получил за то, что дал отпор штурмовой группе из 12 оккупантов на Сватовском направлении.

«Там от нас до орков около 70-ти метров, а главное — между позициями чистое поле, поэтому идти в лоб на врага ни нам, ни им было бы не логично. Однако они все же решились. Для нас это было неожиданно, и противник на это рассчитывал. На некоторое время мы растерялись, но увидев, что они идут на зачистку, довольно уверенно, нагло, то есть в плен брать никого не планируют — это мотивировало, поэтому я собрался и начал отбиваться», — вспоминает военный.

Вместе с Русланом был еще один военный, не имеющий боевого опыта. Но побратим четко выполнял его указания. В ход пошло все имеющееся вооружение: АК-74, РПГ-7, ПКМ, АТ4, ГП25.

«Все это оружие знаю не понаслышке, потому что с юности увлекаюсь видеоиграми-стрелялками, а в армии — постоянно работаю над собой. Если есть возможность — беру оружие, изучаю его, тренируюсь, смотрю видео в интернете. И это реально работает, потому что если бы не знания и определенный опыт — кто знает чем бы все закончилось. А так имеем подбитую вражескую БМП, 4 — «200», 8 — «300», позиция до сих пор наша. Конечно, адреналин зашкаливал, но это я понял уже в госпитале, получив в результате боя два осколочных ранения», — рассказал Руслан.

Также боец отметил, что «Золотой Крест» — это его первая награда такого уровня, до этого он получил отличие «За оборону Харькова».

«Господин генерал очень хвалил, говорил, что я молодец, что гордится таким героем, как я. Честно говоря, не помню, что я ответил, однако эмоции переполняли. Неожиданно для меня было и получение наградного оружия — классная модель автомата — настоящая мечта солдата, такие видел только в видеоиграх, но ТТХ знаю «на отлично», поэтому когда взял в руки — сложилось впечатление, что уже работал с ним, охотно буду использовать его в работе. В строй возвращаюсь изрядно вдохновленный», — добавил военный.