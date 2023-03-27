“Захоплююся стрілялками”: за що визволителя Харківщини нагородив Залужний
Старший солдат харківської 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка Руслан Зубарєв, який сьогодні отримав нагороду “Золотий Хрест” з рук головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, розповів, що інтуїцію та мислення, необхідні у військовій справі, розвинув завдяки відеоіграм-стрілялкам.
Інтерв’ю з бійцем опублікувала пресслужба 92-ї ОМБр.
21-річний уродженець Запоріжжя розповів, що після технікуму працював газоелектрозварником, але у віці 18 років обрав професію захисника України та підписав контракт. Досвід отримував у Попасній на Луганщині, де провів пів року. 24 лютого 2022 року його рота стояла під селом Циркуни Харківської області на охороні бази ППО і тоді отримала наказ відступати. Після цього Руслан разом із побратимами обороняв харківський аеропорт, знаходився на харківській окружній, звільняв Кутузівку, Циркуни, Шевченкове, Куп’янськ та Куп’янськ-Вузловий.
Нагороду “Золотий Хрест” піхотинець 22-го окремого мотопіхотного батальйону отримав за те, що дав відсіч штурмовій групі із 12 окупантів на Сватівському напрямку.
“Там від нас до орків близько 70 метрів, а головне – між позиціями чисте поле, тому йти в лоб на ворога ані нам, ані їм було б не логічно. Проте вони все ж таки наважились. Для нас це було неочікувано і противник на це розраховував. На деякий час ми розгубились, але побачивши, що вони йдуть на зачистку, доволі упевнено, нахабно, тобто у полон брати нікого не планують – це мотивувало, тож я зібрався і почав відбиватися”, – згадує боєць.
Разом із Русланом був ще один військовий, який не мав бойового досвіду. Але побратим чітко виконував його вказівки. У хід пішло все наявне озброєння: АК-74, РПГ-7, ПКМ, АТ4, ДП25.
“Усю цю зброю знаю не з чуток, бо з юності захоплююсь відеоіграми-стрілялками, а у війську – постійно працюю над собою: якщо є можливість – беру зброю, вивчаю її, тренуюсь, дивлюсь відео в інтернеті. І це реально працює, бо якби не знання та певний досвід – хто знає чим би все закінчилось. А так маємо підбиту ворожу БМП, 4 – «200», 8 – «300», позиція досі наша. Звичайно, адреналін зашкалював, але то я зрозумів вже у госпіталі, отримавши в результаті бою два осколкові поранення”, – розповів Руслан.
Також боєць зазначив, що “Золотий Хрест” – це його перша нагорода такого рівня, до цього він отримав відзнаку “За оборону Харкова”.
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“Пан генерал дуже хвалив, казав, що я молодець, що пишається таким героєм, як я. Чесно кажучи, не пам’ятаю, що я відповів, однак емоції переповнювали. Неочікувано для мене було та отримання нагородної зброї – класна модель автомата – справжня мрія солдата, такі бачив тільки у відеоіграх, але ТТХ знаю «на відмінно», тож коли взяв до рук – склалося враження, що вже працював з ним, охоче використовуватиму його в роботі. У стрій повертаюся неабияк натхнений”, — додав військовий.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2023 в 22:08;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Старший солдат харківської 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка Руслан Зубарєв, який сьогодні отримав нагороду “Золотий Хрест” з рук головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, розповів, що інтуїцію та мислення, необхідні у військовій справі, розвинув завдяки відеоіграм-стрілялкам.".