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Відбив атаку ворога – Залужний нагородив солдата харківської 92-ї ОМБр

Суспільство 12:38   27.03.2023
Вікторія Яковенко
Відбив атаку ворога – Залужний нагородив солдата харківської 92-ї ОМБр Фото: Валерій Залужний

Головнокомандувач ЗСУ особисто нагородив почесною відзнакою «Золотий Хрест» старшого солдата 92-ї окремої механізованої бригади ім. Івана Сірка Руслана Зубарєва.

Фото із бійцем харківської ОМБр опублікував у Telegram Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Руслан відбив атаку переважальних сил противника, проявив звитягу та мужність у бою», – підписав Залужний.

Руслану Зубарєву також вручили нагородну зброю.

«Вдячний кожному, хто боронить Батьківщину від окупанта. Слава усім захисникам України!», – подякував Валерій Залужний.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2023 в 12:38;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головнокомандувач ЗСУ особисто нагородив почесною відзнакою «Золотий Хрест» старшого солдата 92-ї окремої механізованої бригади ім. Івана Сірка Руслана Зубарєва.".