Відбив атаку ворога – Залужний нагородив солдата харківської 92-ї ОМБр
Фото: Валерій Залужний
Головнокомандувач ЗСУ особисто нагородив почесною відзнакою «Золотий Хрест» старшого солдата 92-ї окремої механізованої бригади ім. Івана Сірка Руслана Зубарєва.
Фото із бійцем харківської ОМБр опублікував у Telegram Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
«Руслан відбив атаку переважальних сил противника, проявив звитягу та мужність у бою», – підписав Залужний.
Руслану Зубарєву також вручили нагородну зброю.
«Вдячний кожному, хто боронить Батьківщину від окупанта. Слава усім захисникам України!», – подякував Валерій Залужний.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2023 в 12:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головнокомандувач ЗСУ особисто нагородив почесною відзнакою «Золотий Хрест» старшого солдата 92-ї окремої механізованої бригади ім. Івана Сірка Руслана Зубарєва.".