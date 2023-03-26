Вже не “Житель”: харківська 92 ОМБр знищила станцію постановки перешкод РФ
Фото: кадр із відео
26 березня воїни 92 ОМБр у своїх соцмережах опублікували відео, яке назвали “Фільм “Житель”.
Ролик присвячений знищенню досить рідкісної російської техніки – станції постановки перешкод Р-330Ж “Житель”. Завдання такої станції – глушити сигнал стільникового зв’язку, мобільних наземних станцій систем супутникового зв’язку та навігаційної апаратури (GPS). Станція “Житель”, яка потрапила до кадру операторів 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка, більше нікому перешкод не створить.
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“Вашій увазі ще одна короткометражка. Фільм: “Житель”. У головних ролях: козаки 92 ОМБр, АСП Р-330Ж “Житель”. Суть картини: навіщо нам ті “Жителі”?” – підписали ролик захисники України.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2023 в 14:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "26 березня воїни 92 ОМБр у своїх соцмережах опублікували відео, яке назвали “Фільм “Житель”".