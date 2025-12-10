Борьба или самоубийство? В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка – СМИ

Тело 41-летнего Дмитрия Каденюка обнаружила в квартире на площади Леси Украинки в Киеве его мать – Вера Каденюк. Погибший является сыном первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка.

О трагедии сообщили собственные источники изданию РБК-Украина. Подробности рассказали знакомые семьи: мужчина лежал возле входной двери, в руке у него обнаружили нож, а на теле – многочисленные порезы.

«Предсмертной записки, предварительно, не обнаружили, а характер ранений, тоже по предварительным данным, больше напоминает борьбу, чем попытку самоубийства. Полиция открыла уголовное производство по статье 115 УК Украины — умышленное убийство. Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза», – передает издание.

Ранее вдова и сын Каденюка рассказывали, что якобы получали угрозы от людей, которые также претендовали на имущество семьи – прежде всего, речь идет о квартире в столице. В РБК-Украина отметили, что за недвижимость боролся, в частности, сын космонавта от первого брака Владимир.

Леонид Каденюк – первый космонавт независимой Украины.

Он стал членом международного экипажа американского космического шаттла «Колумбия». Кроме Каденюка, участниками этой миссии были космонавты США и Японии. К этому полету в космос Каденюк проделал долгий и непростой путь. Он — выпускник Черниговского высшего военного авиационного училища летчиков. С 1971 года работал летчиком-инструктором в родном учебном заведении. Однако его мечтой был космос. Поэтому Каденюк пытался пробиться в элиту – отряд советских космонавтов. И это ему удалось в 1976 году. Каденюка выбрали из 9000 претендентов в группу многоразовой космической системы «Буран». После этого будущий украинский космонавт завершил Центр подготовки летчиков-испытателей, прошел общекосмическую подготовку, был космонавтом-испытателем системы «Буран» в течение 1977 — 1983 и 1988 — 1996 годов, летчиком-испытателем. Каденюк летал более чем на 50 типах и модификациях самолетов и провел более 2400 часов в небе. Однако в космос из СССР так и не добрался. О полете Каденюка в космос уже при независимости Украины лично договорился Президент Украины Леонид Кучма с президентом США Биллом Клинтоном. Украинский космонавт прошел более чем годовую подготовку к полету в Космическом центре имени Линдона Джонсона, NASA. 30-летний тернистый путь Каденюка к звездам увенчался успехом 19 ноября 1997 года. В космосе он вместе с экипажем «Колумбии» пробыл более 15 суток — до 5 декабря 1997 года. Во время полета Каденюка в космосе впервые раздался Гимн Украины, с собой космонавт взял Государственный Флаг, Герб и портреты Тараса Шевченко, Сергея Королева, Юрия Кондратюка, Николая Холодного, а также фото Леонида Иванова – погибшего друга Каденюка, который так и не побывал в космосе. После возвращения на Землю Каденюк описал все свои впечатления в книге «Миссия — Космос». Умер 31 января 2018 года от внезапной остановки сердца во время утренней пробежки.