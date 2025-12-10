Live

Борьба или самоубийство? В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка – СМИ

Происшествия 11:37   10.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Борьба или самоубийство? В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка – СМИ Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Тело 41-летнего Дмитрия Каденюка обнаружила в квартире на площади Леси Украинки в Киеве его мать – Вера Каденюк. Погибший является сыном  первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка. 

О трагедии сообщили собственные источники изданию РБК-Украина. Подробности рассказали знакомые семьи: мужчина лежал возле входной двери, в руке у него обнаружили нож, а на теле – многочисленные порезы.

«Предсмертной записки, предварительно, не обнаружили, а характер ранений, тоже по предварительным данным, больше напоминает борьбу, чем попытку самоубийства. Полиция открыла уголовное производство по статье 115 УК Украины — умышленное убийство. Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза», – передает издание.

Ранее вдова и сын Каденюка рассказывали, что якобы получали угрозы от людей, которые также претендовали на имущество семьи – прежде всего, речь идет о квартире в столице. В РБК-Украина отметили, что за недвижимость боролся, в частности, сын космонавта от первого брака Владимир.

Леонид Каденюк – первый космонавт независимой Украины.

Космонавт Леонид Каденюк
Фото: NASA

Он стал членом международного экипажа американского космического шаттла «Колумбия». Кроме Каденюка, участниками этой миссии были космонавты США и Японии. К этому полету в космос Каденюк проделал долгий и непростой путь. Он — выпускник Черниговского высшего военного авиационного училища летчиков. С 1971 года работал летчиком-инструктором в родном учебном заведении. Однако его мечтой был космос. Поэтому Каденюк пытался пробиться в элиту – отряд советских космонавтов. И это ему удалось в 1976 году. Каденюка выбрали из 9000 претендентов в группу многоразовой космической системы «Буран». После этого будущий украинский космонавт завершил Центр подготовки летчиков-испытателей, прошел общекосмическую подготовку, был космонавтом-испытателем системы «Буран» в течение 1977 — 1983 и 1988 — 1996 годов, летчиком-испытателем. Каденюк летал более чем на 50 типах и модификациях самолетов и провел более 2400 часов в небе. Однако в космос из СССР так и не добрался. О полете Каденюка в космос уже при независимости Украины лично договорился Президент Украины Леонид Кучма с президентом США Биллом Клинтоном. Украинский космонавт прошел более чем годовую подготовку к полету в Космическом центре имени Линдона Джонсона, NASA. 30-летний тернистый путь Каденюка к звездам увенчался успехом 19 ноября 1997 года. В космосе он вместе с экипажем «Колумбии» пробыл более 15 суток — до 5 декабря 1997 года. Во время полета Каденюка в космосе впервые раздался Гимн Украины, с собой космонавт взял Государственный Флаг, Герб и портреты Тараса Шевченко, Сергея Королева, Юрия Кондратюка, Николая Холодного, а также фото Леонида Иванова – погибшего друга Каденюка, который так и не побывал в космосе. После возвращения на Землю Каденюк описал все свои впечатления в книге «Миссия — Космос». Умер 31 января 2018 года от внезапной остановки сердца во время утренней пробежки.

Читайте также: За решетку отправился педофил, надругавшийся над 11-летней – прокуратура

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова – главное 10 декабря: удар по учебному заведению, снег
Новости Харькова – главное 10 декабря: удар по учебному заведению, снег
10.12.2025, 12:08
Как будут отключать свет в Харьковской области 10 декабря — график
Как будут отключать свет в Харьковской области 10 декабря — график
09.12.2025, 20:42
Скоро в Харькове откроют новую локацию – где, рассказал Терехов
Скоро в Харькове откроют новую локацию – где, рассказал Терехов
10.12.2025, 09:31
Харьков и область накроет снежная стихия: прогноз погоды на 10 декабря
Харьков и область накроет снежная стихия: прогноз погоды на 10 декабря
09.12.2025, 19:45
РФ била по домам, кафе, учебному заведению: Синегубов о результатах «прилетов»
РФ била по домам, кафе, учебному заведению: Синегубов о результатах «прилетов»
10.12.2025, 08:35
Эвакуация под контролем дрона: из Купянска вывезли четырех человек (видео)
Эвакуация под контролем дрона: из Купянска вывезли четырех человек (видео)
10.12.2025, 12:36

Новости по теме:

02.12.2025
Бесплатные поездки из Харькова по Украине: 3 декабря стартует УЗ-3000
21.11.2025
«Откровенный разговор был»: на каких форумах побывал мэр Харькова Терехов 📹
25.10.2025
Россияне ударили по детскому саду в Киеве – известно о девяти пострадавших
28.09.2025
Новости Харькова — главное 28 сентября: смертельный удар FPV, Купянск закрыли
28.09.2025
Уже четверо погибших в Киеве, в области снесли целую улицу (обновлено, видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Борьба или самоубийство? В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка – СМИ», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 10 декабря 2025 в 11:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тело 41-летнего Дмитрия Каденюка обнаружила в квартире на площади Леси Украинки в Киеве его мать – Вера Каденюк.".