Боротьба чи самогубство? У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка

Тіло 41-річного Дмитра Каденюка виявила у квартирі на площі Лесі Українки в Києві його мати – Віра Каденюк. Загиблий є сином першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка.

Про трагедію повідомили власні джерела виданню РБК-Україна. Подробиці розповіли знайомі сім’ї: чоловік лежав біля вхідних дверей, у руці у нього виявили ніж, а на тілі – численні порізи.

“Передсмертної записки, попередньо, не виявили, а характер поранень, теж за попередніми даними, більше нагадує боротьбу, ніж спробу самогубства. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 КК України – умисне вбивство. Остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза“, – передає видання.

Раніше вдова та син Каденюка розповідали, що нібито отримували погрози від людей, які також претендували на майно сім’ї – насамперед йдеться про квартиру у столиці. У РБК-Україна зазначили, що за нерухомість боровся, зокрема, син космонавта від першого шлюбу Володимир.

Леонід Каденюк – перший космонавт незалежної України.

Він став членом міжнародного екіпажу американського космічного шатлу “Колумбія”. Окрім Каденюка, учасниками цієї місії були космонавти США та Японії. До цього польоту в космос Каденюк пройшов довгий і непростий шлях. Він випускник Чернігівського вищого військового авіаційного училища льотчиків. З 1971 року працював льотчиком-інструктором у рідному навчальному закладі. Однак його мрією був космос. Тому Каденюк намагався пробитися до еліти – загону радянських космонавтів. І це йому вдалося 1976 року. Каденюка обрали із 9000 претендентів до групи багаторазової космічної системи «Буран». Після цього майбутній український космонавт завершив Центр підготовки льотчиків-випробувачів, пройшов загальнокосмічну підготовку, був космонавтом-випробувачем системи «Буран» протягом 1977 – 1983 та 1988 – 1996 років, льотчиком-випробувачем. Каденюк літав більш ніж на 50 типах та модифікаціях літаків та провів понад 2400 годин у небі. Однак у космос із СРСР так і не дістався. Про політ Каденюка в космос вже за незалежності України особисто домовився Президент України Леонід Кучма із президентом США Біллом Клінтоном. Український космонавт пройшов більш ніж річну підготовку до польоту у Космічному центрі імені Ліндона Джонсона, NASA. 30-річний тернистий шлях Каденюка до зірок увінчався успіхом 19 листопада 1997 року. У космосі він разом із екіпажем «Колумбії» пробув понад 15 діб — до 5 грудня 1997 року. Під час польоту Каденюка в космосі вперше пролунав Гімн України, із собою космонавт узяв Державний Прапор, Герб та портрети Тараса Шевченка, Сергія Корольова, Юрія Кондратюка, Миколи Холодного, а також фото Леоніда Іванова – загиблого друга Каденюка, який так і не побував у космосі. Після повернення на Землю Каденюк описав усі свої враження у книзі «Місія – Космос». Помер 31 січня 2018 року від раптової зупинки серця під час ранкової пробіжки.