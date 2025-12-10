За ґрати вирушив педофіл, який зґвалтував 11-річну дівчинку – прокуратура
Харківська обласна прокуратура інформує, що вирок отримав чоловік, який зґвалтував свою 11-річну сусідку. Він “сяде” на 13 років.
Трагедія сталася у червні 2023 року. Тоді мешканець одного із сіл Чугуївського району запропонував своїй 11-річній сусідці купити курячі яйця, що він приніс зі своєї роботи – з агрофірми.
“Дівчинка пішла додому, взяла у бабусі гроші та повернулася. Сусід провів її до свого будинку, де зґвалтував. Правоохоронці викрили його у липні 2023 року”, – пишуть у відомстві.
Після чого педофіла відправили до в’язниці без права внесення застави.
“За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної та Чугуївської окружної прокуратур чоловіка визнано винним у зґвалтуванні, вчиненому щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди (ч. 4 ст. 152 КК України)”, – зазначили у прокуратурі.
Тепер він проведе 13 років у в’язниці.
Читайте також: Прив’язав жінку до стільця, а потім виніс техніку та гроші: підозрюють місцевого
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна; Теги: приговор, прокуратура, суд, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «За ґрати вирушив педофіл, який зґвалтував 11-річну дівчинку – прокуратура», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2025 в 11:15;