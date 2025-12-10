Live

За ґрати вирушив педофіл, який зґвалтував 11-річну дівчинку – прокуратура

Події 11:15   10.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Харківська обласна прокуратура інформує, що вирок отримав чоловік, який зґвалтував свою 11-річну сусідку. Він “сяде” на 13 років. 

Трагедія сталася у червні 2023 року. Тоді мешканець одного із сіл Чугуївського району запропонував своїй 11-річній сусідці купити курячі яйця, що він приніс зі своєї роботи – з агрофірми.

“Дівчинка пішла додому, взяла у бабусі гроші та повернулася. Сусід провів її до свого будинку, де зґвалтував. Правоохоронці викрили його у липні 2023 року”, – пишуть у відомстві.

Після чого педофіла відправили до в’язниці без права внесення застави.

“За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної та Чугуївської окружної прокуратур чоловіка визнано винним у зґвалтуванні, вчиненому щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди (ч. 4 ст. 152 КК України)”, – зазначили у прокуратурі.

Тепер він проведе 13 років у в’язниці.

Читайте також: Прив'язав жінку до стільця, а потім виніс техніку та гроші: підозрюють місцевого

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
