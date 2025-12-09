Прив’язав жінку до стільця, потім виніс техніку і гроші: підозрюють місцевого

Події відбулися вночі 7 грудня у Лозівському районі, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області. У крадіжці підозрюють місцевого мешканця.

Зловмисник переліз через хвіртку, розбив вікно в домі та пробрався всередину. У будинку знаходилася 71-річна жінка. Імовірний злодій прив’язав її до стільця і ​​пограбував. За інформацією поліцейських, чоловік виніс телевізор, холодильник, посуд, продукти та документи.

“Поліцейські Лозівського РВП оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився 38-річний місцевий мешканець. Фігуранта затримано в процесуальному порядку. Слідчими за процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України”, – зазначили правоохоронці.

Наразі чоловікові загрожує 15 років в’язниці.