Прив’язав жінку до стільця, потім виніс техніку і гроші: підозрюють місцевого

Події 11:52   09.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Події відбулися вночі 7 грудня у Лозівському районі, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області. У крадіжці підозрюють місцевого мешканця. 

Зловмисник переліз через хвіртку, розбив вікно в домі та пробрався всередину. У будинку знаходилася 71-річна жінка. Імовірний злодій прив’язав її до стільця і ​​пограбував. За інформацією поліцейських, чоловік виніс телевізор, холодильник, посуд, продукти та документи.

Поліцейські Лозівського РВП оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився 38-річний місцевий мешканець. Фігуранта затримано в процесуальному порядку. Слідчими за процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України”, – зазначили правоохоронці.

Наразі чоловікові загрожує 15 років в’язниці.

Читайте також: Хотіла винести товарів на чотири тисячі: пенсіонерці загрожує вісім років ув’язнення

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Прив'язав жінку до стільця, потім виніс техніку і гроші: підозрюють місцевого
09.12.2025, 11:52
