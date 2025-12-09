Прив’язав жінку до стільця, потім виніс техніку і гроші: підозрюють місцевого
Події відбулися вночі 7 грудня у Лозівському районі, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області. У крадіжці підозрюють місцевого мешканця.
Зловмисник переліз через хвіртку, розбив вікно в домі та пробрався всередину. У будинку знаходилася 71-річна жінка. Імовірний злодій прив’язав її до стільця і пограбував. За інформацією поліцейських, чоловік виніс телевізор, холодильник, посуд, продукти та документи.
“Поліцейські Лозівського РВП оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився 38-річний місцевий мешканець. Фігуранта затримано в процесуальному порядку. Слідчими за процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України”, – зазначили правоохоронці.
Наразі чоловікові загрожує 15 років в’язниці.
Читайте також: Хотіла винести товарів на чотири тисячі: пенсіонерці загрожує вісім років ув’язнення
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна; Теги: напал, поліція, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Прив’язав жінку до стільця, потім виніс техніку і гроші: підозрюють місцевого», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2025 в 11:52;