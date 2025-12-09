Привязал женщину к стулу, а потом вынес технику и деньги: подозревают местного
События произошли ночью 7 декабря в Лозовском районе, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. В краже подозревают местного жителя.
Злоумышленник перелез через калитку, разбил окно в доме и пробрался внутрь. Там находилась 71-летняя женщина. Вероятный вор привязал ее к стулу и ограбил. По информации полицейских, мужчина вынес телевизор, холодильник, посуду, продукты и документы.
«Полицейские Лозовского РОП оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался 38-летний местный житель. Фигурант задержан в процессуальном порядке. Следователями процессуального руководства Лозовской окружной прокуратуры злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины», – отметили копы.
Теперь мужчине грозит 15 лет тюрьмы.
