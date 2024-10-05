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Мужчина с оружием ворвался в дом пожилых супругов на Харьковщине – полиция

Общество 21:20   05.10.2024
Виктория Яковенко
Мужчина с оружием ворвался в дом пожилых супругов на Харьковщине – полиция Фото: ГУНП в Харьковской области

На Харьковщине произошло ограбление. Правоохранители подозревают жителя Донецкой области, который, по данным следствия, украл деньги из дома пожилых супругов.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 24 января к правоохранителям обратился 75-летний житель Изюма. Он сообщил, что на него и его жену дома напал неизвестный.

«Злоумышленник распилил заявителю и его 62-летней женщине в лицо жидкость из газового баллончика и потребовал деньги. Мужчина начал сопротивляться, в ответ нападающий ударил его по голове рукояткой пистолета, схватил рюкзак и сбежал с места преступления. После этого супруги выявили отсутствие денег», — рассказали правоохранители.

5 октября полицейские сообщили, что установили личность предполагаемого нападающего. Им оказался 21-летний житель Донецкой области.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой) УКУ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 октября 2024 в 21:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине произошло ограбление. Правоохранители подозревают жителя Донецкой области, который, по данным следствия, украл деньги из дома пожилых супругов.".