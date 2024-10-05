Мужчина с оружием ворвался в дом пожилых супругов на Харьковщине – полиция
На Харьковщине произошло ограбление. Правоохранители подозревают жителя Донецкой области, который, по данным следствия, украл деньги из дома пожилых супругов.
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 24 января к правоохранителям обратился 75-летний житель Изюма. Он сообщил, что на него и его жену дома напал неизвестный.
«Злоумышленник распилил заявителю и его 62-летней женщине в лицо жидкость из газового баллончика и потребовал деньги. Мужчина начал сопротивляться, в ответ нападающий ударил его по голове рукояткой пистолета, схватил рюкзак и сбежал с места преступления. После этого супруги выявили отсутствие денег», — рассказали правоохранители.
5 октября полицейские сообщили, что установили личность предполагаемого нападающего. Им оказался 21-летний житель Донецкой области.
Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой) УКУ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Читайте также: На Салтовке средь бела дня мужчина и женщина напали на прохожего
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: напал, ограбление, пожилые, полиция, супруги, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Мужчина с оружием ворвался в дом пожилых супругов на Харьковщине – полиция»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 октября 2024 в 21:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине произошло ограбление. Правоохранители подозревают жителя Донецкой области, который, по данным следствия, украл деньги из дома пожилых супругов.".