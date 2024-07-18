На Салтовке средь бела дня мужчина и женщина напали на прохожего
Фото: УПП в Харьковской области
Около 14 часов 18 июля на улице Медицинской в Харькове двое неизвестных нанесли мужчине телесные повреждения, отобрали рюкзак с вещами и скрылись.
Об этом потерпевший рассказал копам, и те бросились на поиски грабителей, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
«Прохожие указали патрульным вероятное направление движения подозреваемых. Инспекторы оперативно обнаружили и остановили граждан, которые подпадали под ориентировку. Патрульные обнаружили у них телефоны и вещи, которые впоследствии опознал заявитель», — рассказали правоохранители.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: грабеж, полиция, салтовка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2024 в 18:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 14 часов 18 июля на улице Медицинской в Харькове двое неизвестных нанесли мужчине телесные повреждения, отобрали рюкзак с вещами и скрылись.".