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На Салтовке средь бела дня мужчина и женщина напали на прохожего

Общество 18:32   18.07.2024
Елена Нагорная
На Салтовке средь бела дня мужчина и женщина напали на прохожего Фото: УПП в Харьковской области

Около 14 часов 18 июля на улице Медицинской в Харькове двое неизвестных нанесли мужчине телесные повреждения, отобрали рюкзак с вещами и скрылись.

Об этом потерпевший рассказал копам, и те бросились на поиски грабителей, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«Прохожие указали патрульным вероятное направление движения подозреваемых. Инспекторы оперативно обнаружили и остановили граждан, которые подпадали под ориентировку. Патрульные обнаружили у них телефоны и вещи, которые впоследствии опознал заявитель», — рассказали правоохранители.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 июля 2024 в 18:32;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 14 часов 18 июля на улице Медицинской в Харькове двое неизвестных нанесли мужчине телесные повреждения, отобрали рюкзак с вещами и скрылись.".