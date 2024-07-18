На Салтовке средь бела дня мужчина и женщина напали на прохожего

Около 14 часов 18 июля на улице Медицинской в Харькове двое неизвестных нанесли мужчине телесные повреждения, отобрали рюкзак с вещами и скрылись.

Об этом потерпевший рассказал копам, и те бросились на поиски грабителей, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«Прохожие указали патрульным вероятное направление движения подозреваемых. Инспекторы оперативно обнаружили и остановили граждан, которые подпадали под ориентировку. Патрульные обнаружили у них телефоны и вещи, которые впоследствии опознал заявитель», — рассказали правоохранители.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.