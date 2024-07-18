На Салтівці серед білого дня чоловік і жінка напали на перехожого
Близько 14-ї години 18 липня на вулиці Медичній у Харкові двоє невідомих завдали чоловікові тілесних ушкоджень, відібрали рюкзак з речами та втекли.
Про це потерпілий розповів копам, і ті кинулися на пошуки грабіжників, повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
«Перехожі вказали патрульним ймовірний напрямок руху підозрюваних. Тож інспектори оперативно виявили та зупинили громадян, які підпадали під орієнтування. Патрульні виявили у них телефони та речі, які згодом впізнав заявник», – розповіли правоохоронці.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: грабеж, поліція, салтовка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2024 в 18:32;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 14-ї години 18 липня на вулиці Медичній у Харкові двоє невідомих завдали чоловікові тілесних ушкоджень, відібрали рюкзак з речами та втекли".