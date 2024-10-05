Чоловік зі зброєю увірвався до будинку літнього подружжя на Харківщині – НПУ
На Харківщині сталося пограбування. Правоохоронці підозрюють жителя Донецької області, який, за даними слідства, вкрав гроші з будинку літнього подружжя.
Як повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, 24 січня до правоохоронців звернувся 75-річний житель Ізюма. Він повідомив, що на нього та його дружину вдома напав невідомий.
«Зловмисник розпилив заявнику та його 62-річній жінці в обличчя рідину з газового балончика та вимагав гроші. Чоловік почав чинити опір, у відповідь нападник вдарив його по голові рукояткою пістолета, схопив рюкзак та втік з місця злочину. Після цього подружжя виявило відсутність грошей», – розповіли правоохоронці.
5 жовтня поліцейські повідомили, що встановили особу ймовірного нападника. Ним виявився 21-річний мешканець Донецької області.
Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Читайте також: На Салтівці серед білого дня чоловік і жінка напали на перехожого
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: напал, ограбление, пожилые, поліція, супруги, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Чоловік зі зброєю увірвався до будинку літнього подружжя на Харківщині – НПУ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2024 в 21:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині сталося пограбування. Правоохоронці підозрюють жителя Донецької області, який, за даними слідства, вкрав гроші з будинку літнього подружжя.".