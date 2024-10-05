Чоловік зі зброєю увірвався до будинку літнього подружжя на Харківщині – НПУ

На Харківщині сталося пограбування. Правоохоронці підозрюють жителя Донецької області, який, за даними слідства, вкрав гроші з будинку літнього подружжя.

Як повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, 24 січня до правоохоронців звернувся 75-річний житель Ізюма. Він повідомив, що на нього та його дружину вдома напав невідомий.

«Зловмисник розпилив заявнику та його 62-річній жінці в обличчя рідину з газового балончика та вимагав гроші. Чоловік почав чинити опір, у відповідь нападник вдарив його по голові рукояткою пістолета, схопив рюкзак та втік з місця злочину. Після цього подружжя виявило відсутність грошей», – розповіли правоохоронці.

5 жовтня поліцейські повідомили, що встановили особу ймовірного нападника. Ним виявився 21-річний мешканець Донецької області.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

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