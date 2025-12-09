Хотела вынести товаров на четыре тысячи: пенсионерке грозит восемь лет тюрьмы
Правоохранители вручили 62-летней пенсионерке подозрение в краже, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«В Чугуевском районе 62-летняя женщина сложила в пакет косметические средства, товары гигиены, бижутерию, предметы декора, посуду и другие товары общей стоимостью почти четыре тысячи гривен. После этого женщина попыталась покинуть торговый зал вне кассы», – установили полицейские.
Однако работницы магазина увидели, чем занимается женщина, и вызвали копов.
«8 декабря следователи Чугуевского РУП сообщили женщине о подозрении по ч. 2 ст.15, ч. 4 ст. 185 (покушение на воровство) Уголовного кодекса Украины. По санкции статьи ей грозит от 5 до 8 лет тюрьмы», – отметили в полиции.
