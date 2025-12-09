Live

Хотіла винести товари на чотири тисячі: пенсіонерці загрожує вісім років тюрми

Події 11:15   09.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Хотіла винести товари на чотири тисячі: пенсіонерці загрожує вісім років тюрми

Правоохоронці вручили 62-річній пенсіонерці підозру у крадіжці, інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області. 

“У Чугуївському районі 62-річна жінка склала до пакета косметичні засоби, товари гігієни, біжутерію, предмети декору, посуд та інші товари загальною вартістю майже 4 тисячі гривень. Після цього жінка спробувала залишити торговельний зал поза касою”, – встановили поліцейські.

Проте робітниці магазину побачили, чим займається жінка, та викликали копів.

Украла товари в магазині на Чугуївщині

“8 грудня слідчі Чугуївського РУП повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст.15, ч. 4 ст. 185 (замах на крадіжку) Кримінального кодексу України. За санкцією статті їй загрожує від 5 до 8 років ув’язнення”, – зазначили у поліції.

Читайте також: Недоплатив до міськбюджету мільйони: від забудовника вимагають повернути гроші

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Прив’язав жінку до стільця, потім виніс техніку і гроші: підозрюють місцевого
Прив’язав жінку до стільця, потім виніс техніку і гроші: підозрюють місцевого
09.12.2025, 11:52
Новини Харкова — головне 9 грудня: РФ просунулась на Борівському напрямку
Новини Харкова — головне 9 грудня: РФ просунулась на Борівському напрямку
09.12.2025, 10:01
Аварійні відключення розпочалися на Харківщині – причину повідомили енергетики
Аварійні відключення розпочалися на Харківщині – причину повідомили енергетики
09.12.2025, 08:49
Троє постраждалих, є руйнування: Синєгубов розповів про наслідки ударів
Троє постраждалих, є руйнування: Синєгубов розповів про наслідки ударів
09.12.2025, 08:57
Генштаб: росіяни намагалися прорватися на Харківщині 12 разів
Генштаб: росіяни намагалися прорватися на Харківщині 12 разів
09.12.2025, 08:25
Сьогодні 9 грудня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 9 грудня 2025: яке свято та день в історії
09.12.2025, 06:00

Новини за темою:

28.11.2025
Злодія-рецидивіста шукали в Харкові з серпня: що він украв у магазині
06.11.2025
Серійного злодія викрили на Харківщині, йому «світить» до 8 років
06.11.2025
Побили чоловіка до втрати свідомості й пограбували: суд виніс вирок нападникам
04.11.2025
Мешканець Донецької області обікрав пенсіонерку, хлопця затримали
25.10.2025
Викрав авто зі стоянки і розсікав п’яним по Харкову: зухвалого водія зловили


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Хотіла винести товари на чотири тисячі: пенсіонерці загрожує вісім років тюрми», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2025 в 11:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці вручили 62-річній пенсіонерці підозру у крадіжці, інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області. ".