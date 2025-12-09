Хотіла винести товари на чотири тисячі: пенсіонерці загрожує вісім років тюрми
Правоохоронці вручили 62-річній пенсіонерці підозру у крадіжці, інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області.
“У Чугуївському районі 62-річна жінка склала до пакета косметичні засоби, товари гігієни, біжутерію, предмети декору, посуд та інші товари загальною вартістю майже 4 тисячі гривень. Після цього жінка спробувала залишити торговельний зал поза касою”, – встановили поліцейські.
Проте робітниці магазину побачили, чим займається жінка, та викликали копів.
“8 грудня слідчі Чугуївського РУП повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст.15, ч. 4 ст. 185 (замах на крадіжку) Кримінального кодексу України. За санкцією статті їй загрожує від 5 до 8 років ув’язнення”, – зазначили у поліції.
