Злодія, що обкрадав клієнтів у ресторанах Харкова, екстрадували з Латвії

Двох зловмисників, що обікрали мешканців Харкова, відправили під суд, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, протягом березня 2019 — лютого 2020 року грузин, що мешкав у Харкові, обкрадав відвідувачів у місцевих кафе та ресторанах. Зловмисник відвертав їхню увагу і непомітно викрадав гроші з гаманців, кишень та сумок. Загалом чоловік ошукав чотирьох харків’ян на суму понад 340 тис. гривень. Прокурори передали до суду обвинувачення щодо 48-річного громадянина Грузії за фактом крадіжки, вчиненої повторно.

Тривалий час підозрюваний переховувався від слідства за кордоном та перебував у міжнародному розшуку, але його екстрадували до України з Латвійської Республіки.

У вересні 2022 року в Харкові місцевий мешканець перерізав дроти сигналізації та переліз через паркан на територію приватного домоволодіння по вул. Коломинській (нині — вул. професора Отамановського).

Він проник до будинку, звідки викрав майно: генератори, електроінструменти, телевізори, ноутбук, човновий мотор, дорогі велосипеди та інші речі на суму майже 1 млн гривень.

За кілька днів харків’янин вліз вже до іншого будинку, звідки викрав гроші кошти та ювелірні вироби на загальну суму понад 350 тис. гривень.

Шевченківський райсуду Харкова визнав чоловіка винним і засудив його до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.