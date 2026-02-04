Злодія, що обкрадав клієнтів у ресторанах Харкова, екстрадували з Латвії
Двох зловмисників, що обікрали мешканців Харкова, відправили під суд, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, протягом березня 2019 — лютого 2020 року грузин, що мешкав у Харкові, обкрадав відвідувачів у місцевих кафе та ресторанах. Зловмисник відвертав їхню увагу і непомітно викрадав гроші з гаманців, кишень та сумок. Загалом чоловік ошукав чотирьох харків’ян на суму понад 340 тис. гривень. Прокурори передали до суду обвинувачення щодо 48-річного громадянина Грузії за фактом крадіжки, вчиненої повторно.
Тривалий час підозрюваний переховувався від слідства за кордоном та перебував у міжнародному розшуку, але його екстрадували до України з Латвійської Республіки.
У вересні 2022 року в Харкові місцевий мешканець перерізав дроти сигналізації та переліз через паркан на територію приватного домоволодіння по вул. Коломинській (нині — вул. професора Отамановського).
Він проник до будинку, звідки викрав майно: генератори, електроінструменти, телевізори, ноутбук, човновий мотор, дорогі велосипеди та інші речі на суму майже 1 млн гривень.
За кілька днів харків’янин вліз вже до іншого будинку, звідки викрав гроші кошти та ювелірні вироби на загальну суму понад 350 тис. гривень.
Шевченківський райсуду Харкова визнав чоловіка винним і засудив його до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Читайте також: «В Україну йде потепління»: чи надовго – прогноз синоптиків
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: злодій, кража, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Злодія, що обкрадав клієнтів у ресторанах Харкова, екстрадували з Латвії», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2026 в 18:43;