Недоплатив до міськбюджету мільйони: від забудовника вимагають повернути гроші
У Харківській облпрокуратурі повідомили, що через суд вимагають від забудовника повернути майже 7,7 мільйона гривень, які недоотримав міський бюджет.
“Слобідська окружна прокуратура м. Харкова звернулася до суду з позовною заявою в інтересах держави в особі Харківської міської ради щодо стягнення з забудовника коштів пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста”, – пояснили в прокуратурі.
Будівництво багатофункціонального комплексу з квартирами та підземним паркінгом розпочалося ще у 2019 році. У листопаді 2023 року його ввели в експлуатацію. Проте, за інформацією правоохоронців, обов’язкові кошти пайової участі не перерахували до міського бюджету. Тим самим забудовник порушив вимоги законодавства.
“Загальна житлова площа об’єкта перевищує 13,6 тис. кв. м. Сума пайової участі, яка підлягала сплаті, — понад 6 млн гривень. З урахуванням індексу інфляції та 3% річних прокуратура загалом вимагає стягнути на користь Харківської міської ради майже 7,7 млн гривень”, – передають у відомстві.
Справу розглядає Господарський суд Харківської області.
Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2025 в 10:41