Аварійні відключення розпочалися на Харківщині – причину повідомили енергетики
Фото: АТ “Харківобленерго”
Причина аварійних відключень на Харківщині – наслідки попередніх ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, уточнили у АТ “Харківобленерго”.
“Через складну ситуацію в енергосистемі, за вказівкою НЕК “Укренерго”, у Харківській області застосовані аварійні відключення електроенергії. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі“, – зазначили енергетики.
Також енергетики звернулися до абонентів, яких не стосуються відключення світла, та попросили споживати електроенергію дбайливо.
