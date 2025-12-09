Аварійні відключення розпочалися на Харківщині – причину повідомили енергетики

Причина аварійних відключень на Харківщині – наслідки попередніх ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, уточнили у АТ “Харківобленерго”.

“Через складну ситуацію в енергосистемі, за вказівкою НЕК “Укренерго”, у Харківській області застосовані аварійні відключення електроенергії. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі“, – зазначили енергетики.

Також енергетики звернулися до абонентів, яких не стосуються відключення світла, та попросили споживати електроенергію дбайливо.