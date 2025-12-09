Live

Аварійні відключення розпочалися на Харківщині – причину повідомили енергетики

Події 08:49   09.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Аварійні відключення розпочалися на Харківщині – причину повідомили енергетики Фото: АТ “Харківобленерго”

Причина аварійних відключень на Харківщині – наслідки попередніх ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, уточнили у АТ “Харківобленерго”.

Через складну ситуацію в енергосистемі, за вказівкою НЕК “Укренерго”, у Харківській області застосовані аварійні відключення електроенергії. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі“, – зазначили енергетики.

Також енергетики звернулися до абонентів, яких не стосуються відключення світла, та попросили споживати електроенергію дбайливо.

Читайте також: Масштабне загоряння на підприємстві в Харкові гасив пожежний поїзд (фото)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Троє постраждалих, є руйнування: Синєгубов розповів про наслідки ударів
Троє постраждалих, є руйнування: Синєгубов розповів про наслідки ударів
09.12.2025, 08:57
Сьогодні 9 грудня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 9 грудня 2025: яке свято та день в історії
09.12.2025, 06:00
Новини Харкова — головне 9 грудня: РФ просунулась на Борівському напрямку
Новини Харкова — головне 9 грудня: РФ просунулась на Борівському напрямку
09.12.2025, 08:29
Не постачають навіть воду: військовим РФ не вистачає провізії на півночі – ISW
Не постачають навіть воду: військовим РФ не вистачає провізії на півночі – ISW
09.12.2025, 07:20
Наслідки атаки на Печенізьку дамбу, будівельники під ударом: підсумки 8 грудня
Наслідки атаки на Печенізьку дамбу, будівельники під ударом: підсумки 8 грудня
08.12.2025, 23:00
Масштабне загоряння на підприємстві в Харкові гасив пожежний поїзд (фото)
Масштабне загоряння на підприємстві в Харкові гасив пожежний поїзд (фото)
08.12.2025, 21:02

Новини за темою:

04.12.2025
Як 5 грудня вимикатимуть світло у Харківській області: графіки
04.12.2025
В платіжках за світло неправильні показники? Харків’янам пояснили, що робити
02.12.2025
Як вимикатимуть світло 3 грудня в Харківській області: графіки
01.12.2025
Як 2 грудня вимикатимуть світло в Харківській області: графіки
01.12.2025
Графіки відключення світла на Харківщині опублікували енергетики


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Аварійні відключення розпочалися на Харківщині – причину повідомили енергетики», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2025 в 08:49;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Причина аварійних відключень на Харківщині – наслідки попередніх ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, уточнили у АТ “Харківобленерго”.".