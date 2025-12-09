Аварийные отключения начались на Харьковщине – причину сообщили энергетики
Фото: АО «Харьковоблэнерго»/Telegram
Причина аварийных отключений на Харьковщине – последствия предыдущих ракетно-дроновых атак на энергообъекты, уточнили в АО «Харьковоблэнерго».
«Из-за сложной ситуации в энергосистеме, по указанию НЭК «Укрэнерго», в Харьковской области применены аварийные отключения электроэнергии. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме», – отметили энергетики.
Также энергетики обратились к абонентам, которых не касаются отключения света, и попросили потреблять электроэнергию бережливо.
Категории: Общество, Происшествия, Украина
