Аварийные отключения начались на Харьковщине – причину сообщили энергетики

Причина аварийных отключений на Харьковщине – последствия предыдущих ракетно-дроновых атак на энергообъекты, уточнили в АО «Харьковоблэнерго».

«Из-за сложной ситуации в энергосистеме, по указанию НЭК «Укрэнерго», в Харьковской области применены аварийные отключения электроэнергии. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме», – отметили энергетики.

Также энергетики обратились к абонентам, которых не касаются отключения света, и попросили потреблять электроэнергию бережливо.