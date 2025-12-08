Live

Масштабное возгорание на предприятии в Харькове тушит пожарный поезд (фото)

Происшествия 19:55   08.12.2025
Елена Нагорная
Масштабное возгорание на предприятии в Харькове тушит пожарный поезд (фото)

В складском здании частного предприятия на улице Карповской в Харькове 8 декабря произошел пожар.

Информация о возгорании поступила в 16:58. Огнем было охвачено 400 квадратных метров, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В 18:05 возгорание локализовали. К его ликвидации привлечены 34 спасателя и шесть единиц техники ГСЧС, в том числе пожарный поезд.

Информация о пострадавших не поступала. Причину пожара устанавливают.

пожар

пожар

пожар

пожар

пожар

пожар

Напомним, утром 8 декабря в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области информировали, что в течение минувших суток в регионе бушевали 11 пожаров. При этом два из них возникли из-за обстрелов. «Прилеты» зафиксировали в Чугуевском и Купянском районах.

Читайте также: Внезапный конфликт: харьковчанин порезал ножом прохожего во Львове

Автор: Елена Нагорная
Популярно
«Будем помогать» – Терехов о строительстве фортификаций на Харьковщине
«Будем помогать» – Терехов о строительстве фортификаций на Харьковщине
08.12.2025, 10:06
ОВА: планируют ли эвакуировать жителей громад возле Печенежского водохранилища
ОВА: планируют ли эвакуировать жителей громад возле Печенежского водохранилища
08.12.2025, 16:07
Новости Харькова — главное 8 декабря: зачем РФ атаковала дамбу в Печенегах
Новости Харькова — главное 8 декабря: зачем РФ атаковала дамбу в Печенегах
08.12.2025, 20:07
О провокациях от РФ предупредили харьковчан: что готовят вражеские спецслужбы
О провокациях от РФ предупредили харьковчан: что готовят вражеские спецслужбы
08.12.2025, 16:46
По дамбе Печенежского водохранилища прилетели шесть ракет — Терехов (видео)
По дамбе Печенежского водохранилища прилетели шесть ракет — Терехов (видео)
07.12.2025, 17:01
Фонд испанского монастыря помогает Харькову: Терехов встретился с его главой
Фонд испанского монастыря помогает Харькову: Терехов встретился с его главой
08.12.2025, 20:52

Новости по теме:

08.12.2025
Ночью мороз, днем снег: прогноз погоды в Харькове и области на 9 декабря
08.12.2025
Масштабное возгорание на предприятии в Харькове тушит пожарный поезд (фото)
08.12.2025
Елочные базары открылись в Харькове: цены — от 300 до 6000 гривен (видео)
08.12.2025
Внезапный конфликт: харьковчанин порезал ножом прохожего во Львове
08.12.2025
По Харьковщине били БпЛА, ракетами и КАБами: семь погибших и 20 пострадавших


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Масштабное возгорание на предприятии в Харькове тушит пожарный поезд (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 8 декабря 2025 в 19:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В складском здании частного предприятия на улице Карповской в Харькове 8 декабря произошел пожар.".