Масштабное возгорание на предприятии в Харькове тушит пожарный поезд (фото)
В складском здании частного предприятия на улице Карповской в Харькове 8 декабря произошел пожар.
Информация о возгорании поступила в 16:58. Огнем было охвачено 400 квадратных метров, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В 18:05 возгорание локализовали. К его ликвидации привлечены 34 спасателя и шесть единиц техники ГСЧС, в том числе пожарный поезд.
Информация о пострадавших не поступала. Причину пожара устанавливают.
Напомним, утром 8 декабря в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области информировали, что в течение минувших суток в регионе бушевали 11 пожаров. При этом два из них возникли из-за обстрелов. «Прилеты» зафиксировали в Чугуевском и Купянском районах.
8 декабря 2025 в 19:55