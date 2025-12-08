Масштабное возгорание на предприятии в Харькове тушит пожарный поезд (фото)

В складском здании частного предприятия на улице Карповской в Харькове 8 декабря произошел пожар.

Информация о возгорании поступила в 16:58. Огнем было охвачено 400 квадратных метров, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В 18:05 возгорание локализовали. К его ликвидации привлечены 34 спасателя и шесть единиц техники ГСЧС, в том числе пожарный поезд.

Информация о пострадавших не поступала. Причину пожара устанавливают.

Напомним, утром 8 декабря в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области информировали, что в течение минувших суток в регионе бушевали 11 пожаров. При этом два из них возникли из-за обстрелов. «Прилеты» зафиксировали в Чугуевском и Купянском районах.