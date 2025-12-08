Live

Масштабне загоряння на підприємстві в Харкові гасить пожежний поїзд (фото)

08.12.2025
Олена Нагорна
Масштабне загоряння на підприємстві в Харкові гасить пожежний поїзд (фото)

У складській будівлі приватного підприємства на вулиці Карпівській у Харкові 8 грудня сталася пожежа.

Інформація про загоряння надійшла о 16:58. Вогнем було охоплено 400 квадратних метрів, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

О 18:05 загоряння локалізували. До його ліквідації залучені 34 рятувальники та шість одиниць техніки ДСНС, у тому числі пожежний потяг.

Інформація про постраждалих не надходила. Причину пожежі встановлюють.

Нагадаємо, вранці 8 грудня у ГУ ДСНС України в Харківській області інформували, що протягом минулої доби в регіоні вирували 11 пожеж. При цьому дві з них виникли через обстріли. «Прильоти» зафіксували у Чугуївському та Куп’янському районах.

Читайте також: Раптовий конфлікт: харків'янин порізав ножем перехожого у Львові

Автор: Олена Нагорна
