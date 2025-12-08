Раптовий конфлікт: харків’янин порізав ножем перехожого у Львові
26-річного мешканця Харкова суд у Львові взяв під варту без права внести заставу. За версією слідства, він ударив ножем 56-річного львів’янина, з яким у нього виник раптовий конфлікт.
Повідомлення про пораненого на вулиці Наливайка у Львові правоохоронці отримали вдень 4 грудня, повідомляє ГУ Нацполіції у Львівській області.
Полісмени встановили, що між потерпілим та іншим перехожим виник раптовий конфлікт, під час якого зловмисник завдав львів’янину удару ножем, після чого втік. Потерпілого ушпиталили.
Імовірного нападника затримали неподалік місця події. Ним виявився 26-річний мешканець Харкова, який раніше притягався до кримінальної відповідальності.
За ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ чоловікові загрожує від п’яти до восьми років тюрми.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, дев’ять років за розбій у Харкові отримав 22-річний чоловік. Злочин, за який його судили, стався у березні 2024 року. Обвинувачений напав на 75-річного на вулиці та побив так, що той знепритомнів.
Читайте також: У Харкові водій збив чоловіка і поїхав з місця ДТП: поліція шукає свідків
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна; Теги: львов, новини Харкова, разбой;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Раптовий конфлікт: харків’янин порізав ножем перехожого у Львові», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2025 в 18:33;