Раптовий конфлікт: харків’янин порізав ножем перехожого у Львові

26-річного мешканця Харкова суд у Львові взяв під варту без права внести заставу. За версією слідства, він ударив ножем 56-річного львів’янина, з яким у нього виник раптовий конфлікт.

Повідомлення про пораненого на вулиці Наливайка у Львові правоохоронці отримали вдень 4 грудня, повідомляє ГУ Нацполіції у Львівській області.

Полісмени встановили, що між потерпілим та іншим перехожим виник раптовий конфлікт, під час якого зловмисник завдав львів’янину удару ножем, після чого втік. Потерпілого ушпиталили.

Імовірного нападника затримали неподалік місця події. Ним виявився 26-річний мешканець Харкова, який раніше притягався до кримінальної відповідальності.

За ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ чоловікові загрожує від п’яти до восьми років тюрми.

