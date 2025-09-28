Live
Дев’ять років за розбій у Харкові отримав 22-річний чоловік

Події 07:53   28.09.2025
Оксана Горун
Злочин, за який його судили, стався у березні 2024 року. Обвинувачений у Харкові напав на 75-річного на вулиці та побив так, що той знепритомнів.

Зловмисник відтягнув потерпілого до будівлі та завдав декілька ударів ногою по голові. Після цього він забрав у чоловіка телефон і 3 000 гривень“, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

При цьому на суді 22-річний розбійник свою провину заперечував. Його версія така: повертаючись додому, він побачив літнього чоловіка, який лежав на землі серед розкиданих речей. І замість того, щоб допомогти постраждалому, просто вирішив забрати його телефон.

Суддя у такі збіги не повірив.

Читайте також: Рецидивіст у формі та балаклаві напав на мешканку Харківщини та спалив її будинок

“Ці твердження були спростовані доказами, дослідженими судом”, – зазначили прокурори.

Тож нападника визнали винним у розбої. Він проведе дев’ять років у в’язниці. Також вирок передбачає конфіскацію майна.

Раніше ми повідомляли, що 22 вересня у Харкові 38-річний чоловік спробував пограбувати фінансову установу. Співробітниці він погрожував канцелярським ножем. Підозрюваного затримали на місці, йому загрожує до 15 років із конфіскацією.

Автор: Оксана Горун
