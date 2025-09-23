«Це пограбування»: співробітниці фінустанови в Харкові погрожували ножем

У Харкові правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у розбійному нападі на фінансову установу.

Інцидент стався 22 вересня. До фінансової установи, що надає позики, зайшов 38-річний чоловік, присів на місце клієнта та бажав оформити кредит, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«В ході спілкування с касиром зловмисник повідомив їй, що це пограбування та дістав зі свого рюкзака канцелярський ніж. Погрожуючи, він вимагав від жінки віддати всі гроші з каси», – зазначили правоохоронці.

Поліцейські затримали ймовірного нападника на місці злочину. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ. Наразі йому готуються обрати запобіжний захід.

Якщо провину доведуть, фігуранту загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, минулого тижня правоохоронці затримали 36-річного чоловіка за грабіж у Салтівському районі. У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що жертвою фігуранта стала літня жінка, він зірвав з її вух золоті прикраси.