Пограбування на Салтівці: поліція затримала кривдника літньої дами

Події 20:06   19.09.2025
Оксана Горун
Пограбування на Салтівці: поліція затримала кривдника літньої дами Зображення створено за допомогою ШІ

Відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області 19 вересня повідомив про пограбування 74-річної жінки на Салтівці.

“Поліція затримала чоловіка за грабіж у Салтівському районі. Зловмисник підійшов до 74-річної потерпілої та зірвав з вух золоті прикраси. Поліція затримала чоловіка та повідомила про підозру“, – поінформували в ГУНП.

Чоловіку повідомили про підозру у пограбуванні. За інформацією поліціянтів, 36-річному фігуранту за зірвані сережки загрожує від 7 до 10 років за ґратами. Наразі розв’язують питання запобіжного заходу.

Грабіжники на Харківщині часто ігнорують будь-які моральні обмеження та нападають на беззахисних людей похилого віку. Так, 1 вересня у селищі Савинці Ізюмського району чоловік вдерся до будинку до 69-річної пенсіонерки, побив її та відібрав майно. Довго радіти здобичі йому не вдалося – підозрюваного затримали й також уже повідомили про підозру за статтею, яка передбачає покарання у вигляді 10 років ув’язнення.

Читайте також: Грабіж серед білого дня в Харкові: зловили чоловіка, який зірвав золотий ланцюжок

Автор: Оксана Горун
