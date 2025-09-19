Пограбування на Салтівці: поліція затримала кривдника літньої дами

Відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області 19 вересня повідомив про пограбування 74-річної жінки на Салтівці.

“Поліція затримала чоловіка за грабіж у Салтівському районі. Зловмисник підійшов до 74-річної потерпілої та зірвав з вух золоті прикраси. Поліція затримала чоловіка та повідомила про підозру“, – поінформували в ГУНП.

Чоловіку повідомили про підозру у пограбуванні. За інформацією поліціянтів, 36-річному фігуранту за зірвані сережки загрожує від 7 до 10 років за ґратами. Наразі розв’язують питання запобіжного заходу.

Грабіжники на Харківщині часто ігнорують будь-які моральні обмеження та нападають на беззахисних людей похилого віку. Так, 1 вересня у селищі Савинці Ізюмського району чоловік вдерся до будинку до 69-річної пенсіонерки, побив її та відібрав майно. Довго радіти здобичі йому не вдалося – підозрюваного затримали й також уже повідомили про підозру за статтею, яка передбачає покарання у вигляді 10 років ув’язнення.