Live
  • Пн 01.09.2025
  • Харків  +33°С
  • USD 41.32
  • EUR 48.2

На Харківщині напали на літню жінку в неї вдома: підозрюваного затримали

Суспільство 13:37   01.09.2025
Вікторія Яковенко
На Харківщині напали на літню жінку в неї вдома: підозрюваного затримали Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці піймали на Харківщині чоловіка, який, за даними слідства, напав на жінку та пограбував її.

«У селищі Савинці Ізюмського району чоловік увійшов до одного з житлових будинків, заволодів майном 69-річної пенсіонерки та завдав ударів по обличчю та тулубу. Після спричинення тілесних ушкоджень зловмисник втік», – з’ясували в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці розшукали та затримали ймовірного нападника. Йому вже повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ. Якщо провину доведуть, фігуранту загрожує до 10 років тюрми.

Наразі йому готуються обрати запобіжний захід.

Читайте також: Переїхав із Вовчанська до Бєлгорода і воював проти ЗСУ – бійця судитимуть

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Харків’яни просять Терехова встановити світлофори зі штучним інтелектом
Харків’яни просять Терехова встановити світлофори зі штучним інтелектом
01.09.2025, 14:17
Небезпечна погода насувається на Харків й область
Небезпечна погода насувається на Харків й область
01.09.2025, 13:23
На Харківщині напали на літню жінку в неї вдома: підозрюваного затримали
На Харківщині напали на літню жінку в неї вдома: підозрюваного затримали
01.09.2025, 13:37
«Доля Куп’янська». Що змінилося за останні дні, проаналізував Машовець
«Доля Куп’янська». Що змінилося за останні дні, проаналізував Машовець
01.09.2025, 12:57
Новини Харкова — головне 1 вересня: затримали можливого вбивцю Парубія
Новини Харкова — головне 1 вересня: затримали можливого вбивцю Парубія
01.09.2025, 14:22
Сутички на ЛГБТ-прайді в Харкові: версії організаторів та «Правої молоді» 📹
Сутички на ЛГБТ-прайді в Харкові: версії організаторів та «Правої молоді» 📹
01.09.2025, 12:09

Новини за темою:

19:50
Чотирьох підозрюваних у нападі на матір військового ЗСУ відправили до СІЗО
18:54
На Харківщині напали на бригаду «швидкої»: викликали поліцію
16:28
Ввечері на Харківщині напали на жінку: її вдарили по голові та вкрали сумку
12:39
Побили і відібрали 7 тис. грн: у Харкові четверо хлопців отримали підозри
15:23
У Харкові пограбували жінку: її переслідували від станції метро (фото)

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «На Харківщині напали на літню жінку в неї вдома: підозрюваного затримали»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2025 в 13:37;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці піймали на Харківщині чоловіка, який, за даними слідства, напав на жінку та пограбував її.".