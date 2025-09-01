На Харківщині напали на літню жінку в неї вдома: підозрюваного затримали

Правоохоронці піймали на Харківщині чоловіка, який, за даними слідства, напав на жінку та пограбував її.

«У селищі Савинці Ізюмського району чоловік увійшов до одного з житлових будинків, заволодів майном 69-річної пенсіонерки та завдав ударів по обличчю та тулубу. Після спричинення тілесних ушкоджень зловмисник втік», – з’ясували в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці розшукали та затримали ймовірного нападника. Йому вже повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ. Якщо провину доведуть, фігуранту загрожує до 10 років тюрми.

Наразі йому готуються обрати запобіжний захід.