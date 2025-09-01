Live
  • Пн 01.09.2025
  • Харьков  +33°С
  • USD 41.32
  • EUR 48.2

На Харьковщине напали на пожилую женщину у нее дома: подозреваемого задержали

Общество 13:37   01.09.2025
Виктория Яковенко
На Харьковщине напали на пожилую женщину у нее дома: подозреваемого задержали Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители поймали в Харьковской области мужчину, который, по данным следствия, напал на женщину и ограбил ее.

«В поселке Савинцы Изюмского района мужчина вошел в один из жилых домов, завладел имуществом 69-летней пенсионерки и нанес удары по лицу и туловищу. После нанесения телесных повреждений злоумышленник сбежал», — выяснили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители разыскали и задержали предполагаемого нападающего. Ему уже сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ. Если вину докажут, фигуранту грозит до 10 лет тюрьмы.

Сейчас ему готовятся избрать меру пресечения.

Читайте также: Переехал из Волчанска в Белгород и начал воевать против ВСУ – бойца ждет суд

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 1 сентября: задержали возможного убийцу Парубия
Новости Харькова — главное 1 сентября: задержали возможного убийцу Парубия
01.09.2025, 14:22
Вероятного убийцу экс-главы ВРУ Андрея Парубия задержали – что известно
Вероятного убийцу экс-главы ВРУ Андрея Парубия задержали – что известно
01.09.2025, 07:07
Опасная погода надвигается на Харьков и область
Опасная погода надвигается на Харьков и область
01.09.2025, 13:23
«Судьба Купянска». Что изменилось за последние дни, проанализировал Машовец
«Судьба Купянска». Что изменилось за последние дни, проанализировал Машовец
01.09.2025, 12:57
Двоих детей спасли из огня: утро на Салтовке началось с пожара (фото)
Двоих детей спасли из огня: утро на Салтовке началось с пожара (фото)
01.09.2025, 09:21
Харьковчане просят Терехова установить светофоры с искусственным интеллектом
Харьковчане просят Терехова установить светофоры с искусственным интеллектом
01.09.2025, 14:17

Новости по теме:

19:50
Четырех подозреваемых в нападении на мать военного ВСУ отправили в СИЗО
18:54
На Харьковщине напали на бригаду «скорой»: вызывали полицию
16:28
Вечером на Харьковщине напали на женщину: ее ударили по голове и украли сумку
12:39
Избили и отобрали 7 тыс. грн: в Харькове четверо юношей получили подозрения
15:23
В Харькове ограбили женщину: ее преследовали от станции метро (фото)

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «На Харьковщине напали на пожилую женщину у нее дома: подозреваемого задержали»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 сентября 2025 в 13:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители поймали в Харьковской области мужчину, который, по данным следствия, напал на женщину и ограбил ее.".