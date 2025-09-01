На Харьковщине напали на пожилую женщину у нее дома: подозреваемого задержали

Правоохранители поймали в Харьковской области мужчину, который, по данным следствия, напал на женщину и ограбил ее.

«В поселке Савинцы Изюмского района мужчина вошел в один из жилых домов, завладел имуществом 69-летней пенсионерки и нанес удары по лицу и туловищу. После нанесения телесных повреждений злоумышленник сбежал», — выяснили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители разыскали и задержали предполагаемого нападающего. Ему уже сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ. Если вину докажут, фигуранту грозит до 10 лет тюрьмы.

Сейчас ему готовятся избрать меру пресечения.