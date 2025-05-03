На Харьковщине напали на бригаду «скорой»: вызывали полицию

В Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф заявили о недавнем нападении на бригаду «скорой».

«На вызов, совершенный молодым человеком, медики прибыли оперативно — как всегда, однако получили агрессию. Во время выполнения служебных обязанностей наши коллеги подверглись нападению. Для урегулирования ситуации пришлось вызвать полицию», – говорится в сообщении.

Медики подали заявление об инциденте.

Напомним, ранее директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф сообщал, что в январе 2025 года средняя зарплата работников скорой составила 26632 гривны. Он заверил, что ежегодно зарплата повышается: в 2024-м она составляла 25562 гривны, а в 2023-м – 24228. Забашта отмечал, что «экстренка» на Харьковщине с первого дня полномасштабной войны до сих пор работала без остановок.