На Харьковщине напали на бригаду «скорой»: вызывали полицию
В Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф заявили о недавнем нападении на бригаду «скорой».
«На вызов, совершенный молодым человеком, медики прибыли оперативно — как всегда, однако получили агрессию. Во время выполнения служебных обязанностей наши коллеги подверглись нападению. Для урегулирования ситуации пришлось вызвать полицию», – говорится в сообщении.
Медики подали заявление об инциденте.
Напомним, ранее директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф сообщал, что в январе 2025 года средняя зарплата работников скорой составила 26632 гривны. Он заверил, что ежегодно зарплата повышается: в 2024-м она составляла 25562 гривны, а в 2023-м – 24228. Забашта отмечал, что «экстренка» на Харьковщине с первого дня полномасштабной войны до сих пор работала без остановок.
Читайте также: Опасно будет в Харькове и области в воскресенье: предупреждение синоптиков
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: медики, напали, скорая, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На Харьковщине напали на бригаду «скорой»: вызывали полицию»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 мая 2025 в 18:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф заявили о недавнем нападении на бригаду «скорой».".