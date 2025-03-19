Среднюю зарплату в «скорой» Харьковщины назвал Забашта, есть ли кадровый голод

В январе 2025 года средняя зарплата работников Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф составляла 26632 гривны, сообщил журналистам на брифинге его директор Виктор Забашта.

Он заверил, что ежегодно зарплата повышается: в 2024-м она составляла 25562 гривны, а в 2023-м — 24228.

«Это, конечно, средняя по предприятию. Есть врачи, парамедики и экстренные медицинские техники. Конечно, они отличаются, у врачей больше», — уточнил Забашта.

Он подчеркнул, что «экстренка» на Харьковщине с первого дня полномасштабной войны и до сих пор работала без остановок.

«Все пункты базирования остались на своих местах или переносились из-за уничтоженных помещений в соседние здания, соседние населенные пункты. Но в целом область охвачена так же сетью «экстренки», как и было запланировано до войны. Количество вызовов практически не изменилось. Я имею в виду довоенное время, это было примерно 1200 вызовов в сутки. Так же и сегодня. Незначительный прирост в 2024 году — на 2000 вызовов больше, чем в 2023-м», — проинформировал директор Центра.

По его данным, с начала полномасштабной было повреждено более 140 автомобилей «экстренки» и еще 15 полностью уничтожено. Новый транспорт получают в том числе от волонтеров и западных партнеров.

Кадровый голод, констатировал Забашта, всегда существовал в системе еще с конца 80-х годов прошлого века.

«Я никогда не мог сказать, что у нас не было такого голода. Поверьте мне, менялись власти, устройство государства, но «скорая», потом впоследствии «экстренка», они всегда были как-то ненасыщены. Я не знаю, как другие отрасли здравоохранения, но вот у нас он был, в основном, конечно, среди врачей. Вот с фельдшерами, с водителями такого не было, врачи же всегда — ну не шла молодежь», — констатировал глава «экстренки».

Сейчас, продолжил он, нельзя сказать, что молодежь не приходит на работу.

«Молодежь идет. Сегодня был один, вчера пять. Люди идут, кто-то возвращается, заканчивают колледжи и их не пугает, что сегодня нужен парамедик. Идут, я не могу сказать. Очень с водителями легко… 720 водителей было в 2023-м, в 2024-м — 792», — добавил Забашта.