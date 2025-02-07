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Обстрелы Купянска: пострадали женщина и коп, повреждена «скорая» (фото)

Происшествия 14:43   07.02.2025
Виктория Яковенко
Обстрелы Купянска: пострадали женщина и коп, повреждена «скорая» (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

О последствиях обстрелов города Купянск в Харьковской области рассказали правоохранители.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 7 февраля около 9:45 в результате удара РФ по городу ранения получил 24-летний полицейский.

«В течение следующих 10-20 минут войска рф повторно ударили по городу. Под обстрел попал автомобиль экстренной медицинской помощи, который направлялся для оказания помощи пострадавшему полицейскому. Машина «скорой» повреждена. Медики не пострадали», — отметили правоохранители.

Кроме того, во время этой атаки осколочное ранение получила 48-летняя женщина. Также повреждены жилые дома.

Предварительно, для ударов враг использовал «Краснополь» — корректируемые артиллерийские боеприпасы, установили в прокуратуре.

обстрел Купянска
Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 февраля 2025 в 14:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях обстрелов города Купянск в Харьковской области рассказали правоохранители.".