Обстрелы Купянска: пострадали женщина и коп, повреждена «скорая» (фото)

О последствиях обстрелов города Купянск в Харьковской области рассказали правоохранители.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 7 февраля около 9:45 в результате удара РФ по городу ранения получил 24-летний полицейский.

«В течение следующих 10-20 минут войска рф повторно ударили по городу. Под обстрел попал автомобиль экстренной медицинской помощи, который направлялся для оказания помощи пострадавшему полицейскому. Машина «скорой» повреждена. Медики не пострадали», — отметили правоохранители.

Кроме того, во время этой атаки осколочное ранение получила 48-летняя женщина. Также повреждены жилые дома.

Предварительно, для ударов враг использовал «Краснополь» — корректируемые артиллерийские боеприпасы, установили в прокуратуре.