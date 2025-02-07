Обстрелы Купянска: пострадали женщина и коп, повреждена «скорая» (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
О последствиях обстрелов города Купянск в Харьковской области рассказали правоохранители.
По данным Харьковской областной прокуратуры, 7 февраля около 9:45 в результате удара РФ по городу ранения получил 24-летний полицейский.
«В течение следующих 10-20 минут войска рф повторно ударили по городу. Под обстрел попал автомобиль экстренной медицинской помощи, который направлялся для оказания помощи пострадавшему полицейскому. Машина «скорой» повреждена. Медики не пострадали», — отметили правоохранители.
Кроме того, во время этой атаки осколочное ранение получила 48-летняя женщина. Также повреждены жилые дома.
Предварительно, для ударов враг использовал «Краснополь» — корректируемые артиллерийские боеприпасы, установили в прокуратуре.
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2025 в 14:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях обстрелов города Купянск в Харьковской области рассказали правоохранители.".