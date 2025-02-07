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«Пока ехал, не встретил ни одного авто или человека». Ситуация в Купянске

Общество 13:43   07.02.2025
Виктория Яковенко
«Пока ехал, не встретил ни одного авто или человека». Ситуация в Купянске Скриншот

Враг активно применяет по городу Купянск на Харьковщине FPV-дроны и БпЛА «Молния». Из-за угрозы ударов люди стали меньше выходить на улицу, а количество разрушений «растет на глазах», рассказал в эфире нацмарафона начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.

«Пока ехал, не встретил ни одного автомобиля или человека. Это реакция на то, как враг начинает работать по гражданскому населению. На глазах растет количество разрушений. Уже видишь Купянск совсем с другой стороны. Разрушения существенные, даже если проедешь по Купянску ни одного уцелевшего дома не увидишь, по меньшей мере не будет окон. Эта ситуация касается не только Купянска, но и всех населенных пунктов, расположенных на Купянском направлении», — отметил Канашевич.

Он также сообщил, что в районе Двуречной, Колесниковки и Кругляковки ситуация остается напряженной. На этих участках оккупанты пытаются вести активные боевые действия. По состоянию на утро 7 февраля, ВСУ контролируют здесь ситуацию.

Канашевич также отметил, что на левом берегу Купянска все еще остаются 1590 жителей. Люди живут там без газа, воды и света, однако и выезжать не соглашаются.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 февраля 2025 в 13:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг активно применяет по городу Купянск на Харьковщине FPV-дроны и БпЛА «Молния». ".