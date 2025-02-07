«Поки їхав, не зустрів жодної автівки чи людини». Що відбувається у Куп’янську
Ворог активно застосовує по місту Куп’янськ на Харківщині FPV-дрони та БпЛА «Молния». Через загрозу ударів люди почали менше виходити на вулицю, а кількість руйнувань «зростає на очах», розповів в етері нацмарафону начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.
«Поки їхав, не зустрів жодної автівки чи людини. Це реакція на те, як ворог починає працювати по цивільному населенню. На очах зростає кількість руйнувань. Вже бачиш Куп’янськ зовсім з іншого боку. Руйнування є суттєвими, навіть якщо проїдеш по Куп’янську жодного вцілілого будинку не побачиш, щонайменше не буде вікон. Ця ситуація стосується не тільки Куп’янська, а і всіх населених пунктів, що розташовані на Куп’янському напрямку», – зазначив Канашевич.
Він також повідомив, що в районі Дворічної, Колісниківки та Кругляківки ситуація залишається напруженою. На цих ділянках окупанти намагаються вести активні бойові дії. Станом на ранок 7 лютого, ЗСУ контролюють тут ситуацію.
Канашевич також відзначив, що на лівому березі Куп’янська все ще залишаються 1590 мешканців. Люди живуть там без газу, води та світла, однак і виїжджати не погоджуються.
Відео: національний телемарафон «Єдині новини»
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: БпЛА Молния, канашевич, куп'янск, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2025 в 13:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог активно застосовує по місту Куп’янськ на Харківщині FPV-дрони та БпЛА «Молния». ".