“Сьогодні, 15 хвилин тому закінчився бій”: про результати розповіли в Ахіллесі
Про те, чим завершився бій на Куп’янщині, а також про ситуацію на цій ділянці фронту повідомив командир 429-го окремого полку безпілотних систем “Ахіллес” Юрій Федоренко в етері нацмарафону.
“Сьогодні, 15 хвилин тому закінчився бій. Противник на Купʼянщині пішов знову в черговий штурм, карусельний так званий, з застосуванням броньованої техніки, як завжди танчик, легкоброньована техніка, яка слугує «таксі» для штурмової піхоти противника”, – повідомив Федоренко.
Він наголосив, що в бою Сили оборони знищили весь штурмовий потенціал ворога, який рухався у бік українських позицій.
“Вдалося ворога виявити своєчасно, нанести об’єднаний вогневий вплив і знищити чотири коробки на полі бою – зараз палають. І, зокрема, штурмова піхота знаходиться під вогневим впливом Сил оборони. І майже повною мірою весь штурмовий потенціал, який рухається в нашу сторону, ворога зараз знищено. З цієї техніки три одиниці були знищені за рахунок безпілотних систем і одна – за рахунок протитанкового засобу“, – зазначив Федоренко.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, чим завершився бій на Куп’янщині, а також про ситуацію на цій ділянці фронту повідомив командир 429-го окремого полку безпілотних систем “Ахіллес” Юрій Федоренко.".